Surf Camp, como tomar a decisão certa

No surf camp, subir na prancha é uma desculpa para vivenciar férias de 360 ​​graus: compartilhar, divertir-se e enriquecer. É o que é

Francesco Sessa

O verão significa viagens e desejo de liberdade. Para vivenciar esse período em total contato com a natureza e o mar, o que melhor do que uma excursão voltada para o surf (pronta para estrear nas Olimpíadas)? Entre as soluções mais comuns e populares estão surf camp معسكر, onde reina o humor, a vontade de conhecer gente nova e enfrentar as ondas, e de melhorar o estilo. Vamos partir à descoberta desse mundo com a ajuda de Luciano Cardone, organizador de viagens voltado ao surfe por meio de uma plataforma bastante conhecida no setor.

Participação – O principal conceito do surf camp é o de partilhar: a vontade de enfrentar o mar e melhorar o estilo é uma desculpa para viver uma experiência a 360 graus. A principal vantagem é que é um local que reúne pessoas de todo o mundo ou, em todo o caso, de diferentes países. A experiência, como mencionamos, não se limita ao surf: churrascos, surf, ioga, trekking, noites juntos. Compartilhamento: a palavra-chave é esta.

a sala de aula – O surf é claramente essencial: a maioria dos clientes partem com o objetivo de aprender ou melhorar este esporte incrível. Regra geral, um surf camp destina-se a principiantes e a quem já tenha feito algumas aulas ou experimentado por conta própria. O curso completo geralmente dura cinco ou seis dias, com o objetivo final variando dependendo do seu nível e da sua idade. Para começar, partimos do básico: você aprende a fazer uma decolagem (uma manobra para subir em uma prancha), usar pranchas de espuma de alta flutuabilidade e treinar especificamente em espuma de ondas. Com o potencial, então, de ser capaz de iniciar a onda antes que ela quebre e cortá-la enquanto permanece ligeiramente na vertical.

Preparar – Quanto ao número de participantes, varia de acordo com o acampamento de surf individual: alguns frequentam vinte pessoas por semana, outros podem chegar a setenta. No entanto, a proporção entre o treinador e os “convidados” é sempre de um em sete ou oito. Mas quanto tempo você passa navegando na internet por dia? Em média quatro ou cinco horas por dia: geralmente tem uma parte da escola onde você ensina técnica, depois faz aquecimento e repetições na água antes do free surf, sempre sob o olhar atento do instrutor.

na Europa – Onde eu vou para o surf camp na Europa? As Ilhas Canárias são um destino atraente durante todo o ano, graças ao clima ameno e persistente. Em geral, todas as costas do Oceano Atlântico são muito procuradas de março a novembro: França, Espanha e Portugal. É muito raro não haver condições para frequentar a escola. Em qualquer caso, se existe um mar plano, então sempre há atividades adicionais: fitness, escultor, simulação de movimento na prancha.

casa das ondas – A propriedade representa uma surf house, uma espécie de pousada com quartos privativos ou compartilhados. Existe uma cozinha e áreas comuns, como a área de relaxamento ou fitness. É o local onde se estabelecem amizades, se estabelece a relação com os treinadores e se respira fundo a atmosfera das férias. Um aspecto interessante a se considerar é o grande número de meninas que decidiram frequentar o surf camp.

testemunha – Luciano Cardoni partilhou connosco o depoimento de uma rapariga ao regressar desta experiência: "O acampamento correu muito bem, tanto nas características do local como no alojamento e pessoal. Os rapazes trabalham muito bem e na organização do O dia e a semana em geral permitem criar um simpático grupo entre os convidados, sem cair na influência de "Holiday Village", pelo contrário: o clima é agradável, sempre churrasco entre amigos de viagem Excelente experiência, muito recomendável para amigos. " Resumindo: é uma experiência a ter.