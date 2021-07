Não há lugar para racismo no futebol.

Londres – “Estive alguns dias longe das redes sociais, para passar um tempo com minha família e refletir sobre as últimas semanas. Esta mensagem não fará justiça ao quanto sou grato por todo o amor que recebi e sinto a necessidade de agradeço a todos que me apoiaram. ” Assim, a longa carta abre Bukayo Saka E a O autor do erro fatal de onze metros na final do Euro 2020 entre Itália e Inglaterra . O ala do Arsenal e da Inglaterra foi vítima de insultos racistas dos torcedores ingleses depois que a comitiva de Donnarumma entregou a vitória aos azzurri.

Mensagem de Saka: “Racismo não tem lugar no futebol”

“Foi uma honra fazer parte da seleção da Inglaterra e meus companheiros continuarão sendo meus irmãos por toda a vida. Agradeço tudo que aprendi com os jogadores e a equipe que trabalharam tanto. Equipe para chegar à sua primeira final em 55 anos, observe minha família no meio da multidão, veja o que Eles desistiram dele para me ajudar a chegar lá e isso significa tudo para mim. Não há palavras para dizer o quanto estou decepcionado com o resultado e o rigor. Realmente pensei que nós ganharia para você. Sinto muito, mas juro que daremos tudo de nós para garantir que nossa geração descubra o que significa vencer. Minha reação no final do jogo diz tudo, eu estive com tanta dor e decepção de todos, mas não vou deixar que esse momento ou a negatividade que recebi esta semana me quebrem, para aqueles que fizeram campanha em meu nome e que me enviaram cartas de amor ffetto, Desejando os melhores votos para mim e minha família sou muito grato Isso é o que o futebol deve ser Paixão e pessoas de todos os tipos, religiões e culturas se unindo em alegria compartilhada em uma montanha-russa de futebol Para plataformas sociais Instagram, Twitter e Facebook Não quero receber nenhuma criança ou adulto O odioso líquido que eu, Rashford e Sancho recebemos ultimamente. Esta é a triste verdade de que suas plataformas poderosas não param. Não há lugar para racismo e ódio de qualquer tipo no futebol ou em qualquer área da sociedade e a maioria das pessoas se reúne para condenar essas mensagens, agir, relatar esses comentários à polícia e acabar com o ódio sendo gentil. Pessoas. Outros, vamos vencer. O amor sempre vence.”

Mensagem do time da Inglaterra

A mensagem de Saka também foi compartilhada por meio do relato oficial da seleção da Inglaterra, que comentou: “Você deveria se orgulhar do que fez neste maravilhoso verão de Boyaku. Você não vai parar até o último domingo, há muito por vir para você. Sempre mantenha sua cabeça erguida.”