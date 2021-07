Primeira página da Gazzetta dello Sport: “A chegada do CR7 e o conforto”

Antes Página da Gazzetta dello Sport hoje, sexta-feira, 16 Julho de 2021

primeira página Gazzetta dello sport Com o título central dedicado ao avançado português pelos bianconeri: “CR7 Chegada e Descanso”.

Uma mensagem para a Juventus de volta à vitória. Cristiano está sem paciência para retomar os treinos. Seu agente Mendes falará com Agnelli sobre uma possível renovação até 2023 e, possivelmente, distribuição de salários.

Planos nerazzurri. Idéia de Nandes. Inter sobre o Uruguai. Em troca de Cagliari Nainggolan e Agumi.

Reforços rossoneri. Aqui está Jerrod. Exames médicos e assinatura de hoje. O Milan está à frente de Caio Jorge. Ele também tomou Ballo-pun.

Tchau, Kievu. O conto excluído de B.

Galinary. “Estou pronto, esta Itália tem qualidade.”

Gazzetta dello sport rosa vida. Escritório editorial localizado na Via A. Rizzoli, 8 – 20132 Milão. Diretor Administrativo: Andrea Monti. Revisão de imprensa feita pela equipe editorial da CasaNapoli.net.

