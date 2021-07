“Estou me divertindo com Sarri. Já ouvi muito, mas posso jogar na lateral”

Lazio, Lazare em Auronzo – Manuel Lazaré Ele falou assim após o treino da Lazio esta manhã em Auronzo para os microfones do canal Lazio Style: “Seguindo em frente da melhor maneira, ficamos felizes em recomeçar. O novo treinador que trouxe ar fresco com uma mudança de formaEstamos carregados e felizes. Este é o meu terceiro ano em comparação com outros anos É completamente diferenteComeçando pelo trabalho físico mas também pelo trabalho em campo, há muito trabalho a ser feito na fase defensiva com uma linha de quatro homens, vamos seguir o treinador e as suas ideias, vamos continuar assim ”.

Curva à direita de Terzino – “Sou o primeiro nos testes de atletismo? Remova isso também (risos, editor), comprometendo-me com a linha do quadríceps masculina e, do ponto de vista matemático, nunca tive problemas. Já ouvi tanto, que não consigo tocar com quatro, Eu não dei ouvidos a ninguém, fiquei feliz com a chegada da Sari, Eu quero me testar, posso fazer isso facilmente como fiz na seleção nacional e no SPAL. O Sarri tem as suas ideias, queremos segui-lo e tentar colocar as suas ideias em prática. Esta semana está indo bem, exceto nos primeiros dias porque foi tudo novo, estamos nos cumprimentando e nos divertindo. Assim que cheguei em Formello falei com o treinadorNão via a hora de ter uma temporada com os quatro zagueiros, quero aprender um novo papel com as ideias do Sarri porque com ele é diferente. Ele jogou quatro vezes no campeonato e na Europa, terei mais chances na seleção também, vai depender de mim, como vou responder e como vou fazer na Lazio.

Ataque Lazio – “sólido e ruim? Escrevi para o Ciro mas ele mudou o número e não leu, fico muito feliz por eles, na final fiquei muito nervoso e fui para o meu quarto, tinha muita coruja. Espero vê-los novamente em breve. Tarde livre? Precisamos de meio dia de folga porque gastamos muito no nível físico, nos recarregamos e realmente começamos esta manhã muito bem. Para esta temporada espero muito de mim mesmo, A torcida espera muito desta Lazio, vamos jogar um futebol diferente, divertido e ofensivo.. Quanto mais cedo nos adaptarmos a Sarri, mais cedo poderemos nos divertir. ”

Fora do Tridente – “Alto em um tridente? Eu não acho que isso seja meu, eu também conversei sobre isso com o treinador, ele pensa como euEu preciso de um espaço para atacar o espaço. Tenho que ser bom no manejo da linha na fase defensiva, para a linha ofensiva não há problemas ao invés. Felipe Anderson? Eu o conheço hoje em dia, ele é legal, ele tem qualidades incríveis e nos daria uma grande mão. Quem quer que esteja atrás dele deve protegê-lo. Eu estava ansioso por um ano como lateral-direito no zagueiroEntão, no futebol, a voz do Sarri para atacar com recuperação de bola alta vai se divertir muito, mas é preciso trabalhar bem na defesa e voltar nos momentos certos. Sarri tem ideias claras, ele sabe o que fazer para jogar a bola que quer. Estamos acompanhando e acelerando os tempos de aprendizado, então vamos continuar assim. “