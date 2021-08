Juventus e Cristiano Ronaldo vencem treino e comemoram: “Quem é o próximo?”

Depois dos rumores que circularam nos últimos dias sobre sua aproximação com o Real Madrid e sua publicação venenosa, na qual denunciava alguns veículos de comunicação por “jogarem em seu nome”, Cristiano Ronaldo Ele está de volta às redes sociais com muito mais compartilhamento Calmo e relaxante. CR7 foi filmado com Chiesa e Fagioli, com maquiagem satisfeita E vitorioso depois de um Venceu competição de tiro com arco Com seus companheiros: “Quem é o próximo?” Comentário do atacante da Juventus. Em seguida, ele postou mais fotos durante o treinamento no trabalho, para se preparar melhor para a participação no torneio de domingo contra a udinese. Depois de um intervalo com os Sub-23, o craque do Funchal está pronto para liderar o ataque da Juventus em sua estreia no campeonato.