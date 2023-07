Inter, Balogun é a prioridade para o ataque. Morata está em espera

Ao argentino seria oferecido um contrato de quatro anos no valor de 60 milhões de euros por temporada. Enquanto isso, Balogun é a prioridade para atacar com Morata ainda em espera

Há rumores sobre um possível maxi show deReino da Arábia Saudita para Lautaro Martinez. De acordo com a TyC Sports, existe um clube não especificado Liga Profissional SauditaOs campeões mundiais argentinos receberiam uma oferta de quatro anos no valor de € 60 milhões por temporada. A Toro ainda não deu sinal verde, então ainda não houve conexões comentre , que teme, no entanto, a perda de uma de suas estrelas mais brilhantes. No momento, são apenas rumores, mas pode haver desenvolvimentos emocionantes nas próximas horas.



Enquanto isso, a prioridade é fortalecer o departamento ofensivo Balogun Folarin. O clube nerazzurri não tem pressa em fechar na frente de outros atacantes (Álvaro Morata em Primis), pois espera entender as próximas jogadas do Arsenal, titular do cartão. O futebolista americano de nacionalidade inglesa está avaliado em cerca de 40 milhões de euros, valor que o Inter estava disposto a investir para manter Romelu Lukaku no Milan.

Na lista de candidatos, Balogun é precedido morata, que, no entanto, tem muitos pretendentes. Acima de tudo, a Roma é comandada por Mourinho, que o prefere a Scamaka. É também por isso que, apesar do impulso ex-Juventus de Inzaghi, o processo ainda está em espera. O próprio Scamaka e Beto são mais dois suplentes, mas também não aquece o coração de um torcedor do Inter.