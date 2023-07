Emocionante, Ronaldo corre o risco de romper contrato com a Nike: o motivo

A já histórica colaboração entre Cristiano Ronaldo e a nike. Após o último amistosoVitória contra o Sylt ViejoNa verdade, surgiu um problema entre as duas partes. Algumas fotos do CR7 cuidaram do lançamento da tempestade, que estão bombando nas redes sociais.

Ronaldo com protetor da Adidas: a Nike está furiosa

Como mencionado anteriormente Correio diárioo nike Ela considerará rescindir o contrato ao qual ele a vincula Cristiano Ronaldo. Portugal marca derrota em amistoso para 5-0 contra o Sylt Viejofoi realmente usado pelos deuses Caneleiras Adidas, escondidos por meias, mas claramente visíveis em transparência aos olhos atentos dos internautas. o anterior Juventus Ele pode então dizer adeus a Contrato de dez anos no valor de 147 milhões de euros com a empresa americana. Veremos qual será a decisão oficial para quem A colaboração que vem acontecendo desde 2003.