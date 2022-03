“Com talentos como Portugal” – Corriere.it

para Paulo Tomaselli

O ex-Bola de Ouro, na Itália com Reggiana e Milan: “Você saiu porque perdeu a alegria do Campeonato Europeu: sem campeões, o grupo fez a diferença”







Paulo Futteri, Bola de Ouro e Campeão Europeu aos 21 anos pelo Porto em 1987, anteriormente pelo Atlético Madrid, Milan e Reggiana.



Todos esperavam o play-off entre Portugal e Itália. Em vez disso, você desafiará a Macedônia.



“Maravilhoso. Para onde foi a diversão do seu jogo? Foi ela quem fez você vencer o Campeonato Europeu, com um grupo que parecia um. Agora fui derrotado pela Macedônia e seus medos: ter que pular a Copa do Mundo novamente depois ganhar o Campeonato Europeu é terrível, pensando que você resolveu todos os problemas » .



Nossa escola de futebol ficou muito pobre?



“Muito, muito. Ele fala com o único português que torceu a Itália na Copa do Mundo de 1982 contra o Brasil: meu ídolo era Bruno Conte, um canhoto como eu, com uma classe brasileira. A Itália deu o seu melhor nas dificuldades, defendendo eles estavam bem, mas estavam atacando.” Sempre. Assim como a campeã europeia Itália.”

É por isso que a derrota contra a Macedônia dói mais, certo?



“Claro. A mudança de estilo do verão passado me fez acreditar em uma nova era do futebol italiano e eu estava muito preocupado com a seleção portuguesa no play-off. Em vez disso, você não tem mais amostras. Sem a magia criada no grupo no Campeonato Europeu, as falhas voltaram à superfície. Por que, depois de Del Piero e Totti, você não é mais um herói? Parece impossível.”



Ela veio primeiro para Reggio e depois para o Milan, onde jogou apenas uma partida devido a lesões. Foi outro chute?



“Você se lembra da melhor defesa da história: Tassoti, Costacurta, Baresi, Maldini?” READ Suíça 2-0 Irlanda do Norte: eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Resultado final e comentários da partida



Claro que certamente é.



“Asseguro-lhe que apenas vê-lo como treinador foi um luxo. Sem falar em jogadores como Albertini ou Donadoni. Acho que o Bosman Act de 1996 foi um ponto de virada: nossos jogadores muitas vezes foram para o exterior e se desenvolveram muito. Você importa estrangeiros.



Portugal, com uma população de 10 milhões de habitantes, é um modelo de desenvolvimento de talento?



“É. Estamos esperando para ver como vai ser com a Macedônia, que obviamente temos que prestar muita atenção. Mas não perdemos um torneio desde 2000, e isso não é pouca coisa: até então Portugal havia jogado apenas dois Copas do Mundo e 3 Campeonatos Europeus em sua história.



Quase uma revolução: todo um movimento cresceu atrás de Ronaldo?



“Ronaldo é um jogador de outro planeta que levou todos a uma busca constante pela excelência. Crescendo no Sporting, jogadores como Bernardo Silva ou João Félix, para citar alguns dos mais talentosos, são produtos académicos como a Benfica Academy, que iniciou um grande negócio há muitos anos, apostando na qualidade e nas novas tecnologias. em senhores. Sua crise também pode estar relacionada a isso: Professores Canteraque treina jovens jogadores.



Existe uma receita para o desenvolvimento de talentos?



« meus jogadores Califora do caminho, hoje os jogadores devem ser de Play StationA tecnologia deve ser cuidada mais do que qualquer outra coisa, mas tudo deve ser feito em uma velocidade e intensidade muito maior do que era antes. Olhe para Bernardo e João, eles têm um corpo normal, mas o cérebro e o pé se movem muito rápido.”



Bruno Fernandez esteve em Novara, Udine e Samp. Ninguém aqui pensou que ele se tornaria um meio-campista de pleno direito, pelo qual o United lhe pagou US $ 80 milhões. qual e sua OPINIAO?



“A viragem foi com Jesus no Sporting, o Maestro. Mas Bruno chegou à Itália com 18 anos e fez bem. Talvez viajar para o exterior também seja benéfico para os italianos.”. READ Verona - Napoli transmissão ao vivo: 0-1 Série A 2021/2022. viva a partida