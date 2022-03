Fórmula 1, medo por Mick Schumacher: um acidente de qualificação ruim

Forte impacto nas barreiras Turn 11, Haas estava viajando a uma velocidade de mais de 200 km/h. Sem competição: “Mas estou bem”

envolveu um acidente grave Mick Schumacher Durante o segundo trimestre do Grande Prêmio da Arábia Saudita em Jeddah. Colisão de parede pesada entre as curvas 11 e 12 do motorista da Haas que atingiu as barreiras enquanto viajava a mais de 200 km/h. O desfecho fatal, na dinâmica do acidente, foi o amassado no pavimento que fez o VF-22 subir, tornando-se incontrolável. Após alguns momentos de ansiedade, com Shumi Jr. ainda no carro, entrar no carro médico o fez dar um suspiro de alívio, e declarou que o motorista estava consciente.

A própria Haas, por meio de um tweet, deu as primeiras atualizações sobre a saúde do motorista: “Ouvimos dizer que Mick está consciente, fora do carro e agora a caminho do centro médico. um helicóptero para o hospital para uma verificação de precaução.” Além disso Gunther SteinerO diretor da equipe americana imediatamente tranquilizou a todos, dizendo: “Ele está bem, está consciente, não tem lesões externas. Ele fala, se movimenta, foi levado ao hospital para exames, mas está bem, ligou para ele e a mãe falou com a gente.. Estamos aguardando os exames, o mais importante é que ela esteja bem”.

No final, a decisão veio Não faça isso funcionar como precaução. Assim, haverá apenas uma Haas na corrida, que é MagnussenQuem conseguiu a décima vez.

Mick: “Estou bem, voltaremos mais fortes”

Assim que saiu do hospital, Mick escreveu: “Olá a todos, só queria que vocês soubessem que estou bem. Obrigado por suas mensagens gentis. O carro estava ótimo, voltaremos mais fortes”.