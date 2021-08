Milão, amanhã novos contatos para Bakayoko e Messias

Após a primeira vitória sobre a Sampdoria, ele se tornou Milão Sempre trabalhando no mercado para completar a equipe, como era esperado antes Maldini. Para o trocar, um nome muito interessante é o nome Filhos de cristo subordinar Croton.

O perfil de jogador do Crotone é muito apreciado pela direção dos rossoneri, que o estudou nos últimos dias para entender melhor se ele poderia ser um jogador adequado para o jogo. Bioli. o Torino e outras equipes de A Eles avançaram, mas o sonho do brasileiro era o Milan.

Nesta função ele já está lá Ibrahim Diaz |, como alvo contra a Sampdoria, mas a vontade é tentar abrir negociações: amanhã esperam-se novos e mais profundos contactos com Croton E com a comitiva do jogador.

Para Bakayoko, o negócio está em andamento

Mas no meio-campo, ele deve ser o próximo a chegar Timui Bakayoko. Para o meia do Chelsea, os rossoneri negociam o direito ao número de resgate. Assim, os franceses chegarão com a fórmula do empréstimo. No ano passado, em Nápoles, ele já havia usado a camisa do Diabo em 42 ocasiões nas temporadas de 2018-2019, quando Gennaro Gattuso estava no banco.