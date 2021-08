Sampdoria – Milão: 0-1 Série A 2021/2022. Placar final e comentários sobre a partida

Da Sampdoria – o Milan é tudo, para a partida da Série A.22:47

O Milan venceu cada uma das cinco partidas da Série A em que Brahim Diaz marcou um gol.22:47

A Sampdoria que empurrou e tentou igualar toda a partida, Gabbiadini acertou na trave, Minyan salvou Cole, no segundo tempo Candreva tenta tirar vantagem da distração de Teo Hernandez, mas ainda bloqueia o goleiro rossonero.22:47

Desafio cheio de emoções entre Sampdoria e Milan, o gol de Diaz foi decidido aos 9 minutos do primeiro tempo também graças a uma intervenção incerta de Odeiro.22:45

90 ‘+ 4’ Sampdoria – Fim do Milan! No final de 0 a 1, os rossoneri iniciam o torneio com uma vitória.22:43

90 ‘+ 3’ Rebek! Diagonal forte, uma bola que termina ligeiramente para o lado.22:42

90 ‘+ 3’ Bartosz Berezinsky avisou. Intervenção difícil e tardia, a pole também arrisca uma carta mais perigosa. 22:41

90 ‘+ 2’ Tonali se esforça para fazer Rebic vertical, e um excelente close de Colley.22:41

90 ‘+ 1’ Quatro minutos de recuperação.22:38

90 ‘ Um cruzamento de Candreva, a bola que termina larga para o lado.22:38

89 ‘ Nicolas Moreau avisou. Uma intervenção tardia em Krunic, que começou com a bola e a corrente na segunda parte. 22:37

89 ‘ Três defensores do Milan, Pioli quer levar esta vitória para casa.22:37

88 ‘ Substituição no Milan: sai David Calabria e entra Alessio Romagnoli.22:36

87 ‘ QUAGLIARELLA! Um resultado forte para o terminal que termina na lateral, Verre não encontrou desvio de sub-rede.22:38

86 ‘ Simon Keir avisou. Amarelo para o zagueiro do Milan, os rossoneri agora estão em apuros. 22:36

86 ‘ SUBSTITUIÇÃO DE SAMPDORIA: Ekdal sai, Adrien Silva entra.22:36

86 ‘ A grande abertura de Candreva para Moro, a conclusão sem pretensões do lateral.22:35

85 ‘ Minnian bloqueia uma bola alta apesar da pressão de Thorsby e empurra Sampdoria.22:33

83 ‘ Tomori defende a bola, mas é aguardado por Vieri, mas a bola termina aos pés de Keir.22:32

82 ‘ Após cruzamento rasteiro de Rebic, Yoshida espera que Jirou também sofra uma falta do ex-atacante do Arsenal.22:30

81 ‘ Substituição do Milan: Alexis deixa a Saelemaekers e entra em Alessandro Florenzi.22:29

79 ‘ Contra-ataque da Sampdoria, Quagliarella abre para Candreva, que se encontra em posição de impedimento.22:29

78 ‘ Um cruzamento da Calábria, Giroud liberta-se no segundo poste, mas Berzinski espera por ele no canto.22:27

77 ‘ Em bola alta, acusação de Thorsby sobre Minnen: Tiro livre a favor do Milan.22:25

76 ‘ Candreva procura um cruzamento, Theo Hernandez faz um escanteio: um escanteio para a Sampdoria.22:24

74 ‘ Verre Para Quagliarella, o diâmetro da ponta é umedecido por Kjaer e facilmente tampado por Maignan.22:22

73 ‘ Os Saelemaekers são forçados a atacar Ekdal, o infrator da asa que foi convocado por Guida.22:21

71 ‘ SUBSTITUIÇÃO DE SAMPDORIA: Tommaso Augello sai, Nicola Murru entra.22:20

71 ‘ Substituição SAMPDORIA: sai Manolo Gabbiadini, entra Valerio Verre.22:19

70 ‘ Gabbiadini cai feio após uma lesão na cabeça e tornozelo do meia-atacante Doriano.22:19

69 ‘ Substituição no Milan: Brahim Diaz sai e Ismail Bennacer entra.22:19

69 ‘ Substituição no Milan: Leao sai e Ante Rebic entra.22:18

68 ‘ Cruzando de Saelemaekers, Giroud é muito alto, mas é esperado pelos golpes de Audero.22:17

67 ‘ Diaz! Conclusão sobre o espanhol, bloqueando Odero no segundo poste.22:14

66 ‘ Uma saída elevada de Minyan bloqueia o entroncamento Candreva: continua a empurrar Sampdoria.22:13

65 ‘ Ogello tenta de longe e o Tonali fecha: um jogo muito animado ainda neste segundo tempo.22:12

64 ‘ Calabria praticamente sem cerveja, o cruzamento de Giroud foi desviado por Augello e bloqueado por Audero.22:11

63 ‘ Calabria! Poderoso com o pé esquerdo do lateral, a bola passa direto sobre o travessão.22:09

61 ‘ Yoshida pressiona Krunic na armadilha de Milão: a Sampdoria tem um centro de gravidade muito alto, muitas vezes arriscando um contra-ataque.22:09

60 ‘ O cruzamento da Calábria é forte demais para todos, a bola está caída.22:07

59 ‘ Como Jayer! De cabeça do zagueiro em cobrança de falta de Tonali, a bola sai do lado.22:06

57 ‘ Descendo os Saelemaekers, cruze no meio com Cooley, que está esperando Girrod no poste próximo.22:05

56 ‘ Grande intervenção de Yoshida sobre Lião, depois de os portugueses baterem numa bola difícil na área.22:04

55 ‘ Quagliarella procura Gabbiadini, Maignan está de saída: o novo goleiro do Milan que chegou a este mercado de verão está muito seguro.22:03

54 ‘ Oportunidade para Kendriva! Theo Hernandez deixou a bola ricochetear dentro da área, um chute forte bloqueado por Mainin.22:04

53 ‘ No segundo tempo que mantém os ritmos do primeiro intervalo, em campo duas equipes decidiram se enfrentar abertamente.22:03

52 ‘ Jiro tenta, mas os franceses não conseguem encontrar a porta.22:02

50 ‘ Um bom início de segundo tempo da Sampdoria que pressiona muito e não deixa o Milan em jogo.21:59

49 ‘ Erro de Tonali sobre Igdal, cobrança de falta de excelente posição para a Sampdoria.21:56

48 ‘ concessões! Conclusão forte da borda, mas sua direita acerta Liao!21:55

47 ‘ Sem alteração no intervalo, os dois treinadores retomaram a partir dos mesmos onze.21:54

46 ‘ A segunda parte da Sampdoria – começa o Milan! Começa de 0-1 a partir da primeira fração.21:53

45 ‘+ 2’ Primeiro tempo da Sampdoria – Fim do Milan! 0-1 pontuação parcial, o gol de Diaz.21:35

45 ‘+ 1’ O Milan aproxima-se do ataque, a Sampdoria já aguarda.21:34

45 ‘ Dois minutos de recuperação.21:33

44 ‘ Krunic acordou e Guida interrompeu a partida para avaliar a lesão do meio-campista no rosto com um chute de Ekdal.21:32

43 ‘ Cruzamento de Candreva é rejeitado por Kjaer, a bola vai para Ekdal que chuta forte: a bola atinge Krunic, que fica no chão.21:31

42 ‘ Sampdoria protesta contra interferência de Tonali em Thorsby no limite da área, Guida está por perto e diz que você pode continuar jogando.21:30

41 ‘ Giroud pára uma bola difícil na área e chuta o primeiro intento, Audero recusa, mas a ação é interrompida pelo impedimento francês.21:29

40 ‘ Um cruzamento tenso de Candreva, Mainan ainda está ansioso para bloquear na saída alta.21:27

38 ‘ Contra-ataque do Milan, Hernandez parte para a linha central, mas a sugestão de Yoshida foi bloqueada por sugestão de Liao.21:26

37 ‘ Damsgaard procura a bola em profundidade para Quagliarella, o remate físico de Tomori é excelente.21:25

36 ‘ Os ritmos continuam altos, com a Sampdoria em alta e o Milan em busca de um recomeço.21:24

34 ‘ D’Aversa protesta por toque da mão da Calábria não punível com cartão amarelo: convocação do treinador da Sampdoria.21:22

33 ‘ Manolo Gabbiadini avisou. O conselho na recuperação de Diaz se estende ao espanhol: o primeiro amarelo da partida. 21:21

32 ‘ Toque de Giroud para Diaz, o espanhol parou na área, mas era esperado por Augello na hora das filmagens.21:21

31 ‘ Idéia brilhante para Diaz, deixando Lião e descobrindo o impedimento português.21:19

30 ‘ A Sampdoria está crescendo agora, o Milan está esperando pela Sampdoria agora.21:18

29 ‘ Conclusão poderosa à distância de Quagliarella, bola alta por cima da barra.21:17

28 ‘ Quagliarella na retaguarda ganha um canto ao toque de Kjaer: as torres da Sampdoria sobem.21:16

27 ‘ Os saelemaekers tentam à distância, bola alta por cima da barra.21:15

26 ‘ Chance dupla para o AC MILAN! Hernandez obriga Odeiro da ponta e, na torneira em Kronich, acaba de acertar na grelha.21:14

24 ‘ Com a posse de bola do Milan, a Sampdoria luta para pressionar os excelentes carregadores rossoneri.21:12

23 ‘ A jogada de Liao libera o contra-ataque de Diaz: o espanhol esvazia Giroud e passa alto demais para Theo Hernandez.21:11

21 ‘ Yoshida parece estar em apuros após o golpe em Keir: Tonelli está esquentando.21:10

20 ‘ Uma grande reação da Sampdoria que quase marcou em duas ocasiões, do protagonista Minan que se apresentou ao público com intervenções minuciosas.21:08

19 ‘ Chance dupla de provar! Maignan primeiro rejeita uma conclusão do limite de Damsgaard, depois presta atenção à torneira de Colley.21:06

18 ‘ Atravesse as gaiolas! Com uma cobrança de falta poderosa na ponta, Mainan desviou para a trave.21:05

17 ‘ Damsgaard cai de Diaz na entrada da área, cobrança de falta da Sampdoria com Quagliarella que prepara a bola.21:05

15 ‘ Lião cruza que corta a pequena área, Jiro e Diaz não chega ao toque da vitória.21:04

14 ‘ Maignan prevê com os pés Quagliarella e também sofre de um erro ao pressionar o adversário.21:02

13 ‘ Candreva! Contra-ataque da Sampdoria, remate cruzado da ala que passa ao lado: Damsgaard não atinge a deflexão da vitória.21:01

12 ‘ Leão cruza, Odero no segundo poste repele a bola com o punho alto, esperando Giroud.21:00

11 ‘ Forçado a sair da Calábria, Cooley foi muito ativo em sua ala nesta partida inicial.20:59

10 ‘ Resposta imediata da Sampdoria: Candreva encurrala, Tomori surge e se afasta.20:58

9 ‘ Meta! Sampdoria – Milan 0-1! Rede Ibrahim Diaz. Descendo para a direita da Calábria, que encontra um cruzamento de volta, o ex-Real Madrid em um ângulo reto é o suficiente para superar o Odero incerto. Veja o perfil de Brahim Díaz20:59

8 ‘ O jogo recomeça e ambos os jogadores parecem ser capazes de continuar o jogo.20:57

7 ‘ O jogo termina após uma batalha aérea entre Kjaer e Yoshida, que estão ambos no solo.20:54

6 ‘ LEAO! Bola descida e a corrente portuguesa após o lançamento de Maignan, forte conclusão que Audero conseguiu mandar para um canto!20:54

5 ‘ Canto para a Sampdoria: gráfico de cabeçalho de Quagliarella, bola alta por cima da barra.20:52

3 ‘ Cruzamento perigoso de Augello, Tomori não acertou bem, mas evitou a interferência de Quagliarella.20:52

2 ‘ Sampdoria com pressão altíssima, o Milan tenta fazer a bola rolar e não joga para o Giroud.20:50

1 ‘ Sampdoria – Começa o Milan! A primeira bola de edifícios.20:48

O árbitro Marco administra bem a partida.20:12

O Milan venceu os dois últimos jogos fora de casa contra a Sampdoria na Série A e só conseguiu derrotar a Sampdoria fora por pelo menos três jogos consecutivos em 1968 (a série chegou a quatro).20:12

A aposta de emergência no meio-campo Krunic se junta a Tonali, em um ataque atrás do trio de Salemaekers, Diaz e Leão, do novo contratado Giroud. Na rede, após a saída de Donnarumma, Malik Minyan.20:11

D’Aversa opta por tentar Quagliarella com Gabbiadini atrás dele, e Candreva e o talento Damsgaard nas asas. Thorsby confirmou no meio-campo, apesar dos rumores do mercado.20:09

Disponível para Milão: Benacer, Maldini, Florentino, Calolo, Castelligo, Tatarosano, Bubiga, Gabbia, Romagnoli, Blizzari, Rebic, Palo Torri.20:07

Formação do Milan: Classic 4-2-3-1 para Pioli, Magnan – Calabria, Kier, Tomori, Hernandez – Tonali, Kronic – Salemikers, Diaz, Liao – Giroud.20:05

Disponível na Sampdoria: Rafalea, Falcon, Chabot, Depauli, Tonelli, Ferrari, Silva, Ferre, Askelsen, Moro, Tremboli.20:02

Escalações oficiais para a partida: Sampdoria, que inclui 4-2-3-1: Odero – Berezinski, Yoshida, Cole, Ogello – Thorsby, Ekdal – Candreva, Gabbiadini, Damsgaard – Quagliarella.20:00

À frente da Sampdoria que mudou de treinador, depois de Ranieri aqui está D’Aversa que tenta se afirmar como um dos técnicos emergentes do futebol italiano.19:59