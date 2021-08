Possíveis seleções da Sampdoria – Milan: Giroud de 1 ‘, do outro lado Quagliarella

O primeiro dia do campeonato 2021/22 está pronto para ir para os arquivos: esta noite o Milan vai desafiar a Sampdoria com muitas novidades em campo, pretendendo dar um sinal imediato após os sucessos de Atalanta, Roma, Napoli, Lazio e acima de tudo Inter. Aqui estão os campos mais recentes coletados por nossos repórteres:

▪ Sampdoria – Milão – segunda-feira, 23 de agosto de 2021, 20h45, Estádio Luigi Ferraris

▪ Árbitro Michael Fabri de Ravenna

Classificação: Sampdoria 0 pontos, Milan 0 pontos

▪ Direct TV por DAZN

Como chegar à Sampdoria – Na noite de segunda-feira contra o AC Milan, Roberto Daversa colocará Maya Yoshida no centro da defesa. O zagueiro japonês deve se aliar a Chabot, enquanto Berezinsky e Ugillo devem completar o pacote defensivo para proteger o gol de Odero. No meio-campo, ao lado do transferidor Thorsby (alvo do Atalanta), deve jogar Adrien Silva. O ataque de Quagliarella será iniciado pelo trio de Candreva, Gabbiadini e Damsgaard.

Como chegar a Milão – Será um começo imediatamente importante para muitos rossoneri, principalmente Mainin e Giroud: o goleiro, em sua primeira passagem pelos rossoneri, terá pela frente uma defesa bem testada em quatro vias no ano passado, com Kjaer e Tomori no meio, Calabria e Teo Hernandez nas pistas. No meio-campo, Tonali e Benaser formam um casal “obrigatório” devido ao nocaute de Casey, enquanto atrás apenas o atacante Giroud (também na estreia) terá Liao, Diaz e os Selimkers.