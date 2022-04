“Marquês? O tempo passa para todos.”

ROMA – Vários contratos vencidos já estão alimentando o mercado piloto. E Jorge Lorenzoum homem com muita experiência no ringue com seus cinco títulos mundiais, tenta traçar a linha que as equipes seguirão nas férias de inverno, quando o grid de largada é MotoGP 2023 O espanhol começa de um ponto fixo em sua entrevista com “automobilismo“:”Acho que Martin já é membro da equipe de fábrica. Espero que seja o caso, porque no momento ele está pilotando muito bem Bastianini. Ele é o líder mundial e já tem duas vitórias. Se Martin ainda não assinou, na minha opinião Levar para a Ducati pode se tornar mais complicado“.