Professor de Strakosha si dispera, Fatih Terim se la ride

Tem mais, além de um pato impiedoso stracosha que ele apresentou em uma bandeja de prata Galatasaray Vitória, na primeira partida da fase de grupos Liga Europeia Isso realmente requer uma análise detalhada do funcionamento e da estrutura deste Lazio sessão freqüentemente. A segunda derrota consecutiva, após a derrota de San Siro frente ao Milão Na liga do técnico de futebol versátil, diversão e jogo no poder, ele luta para ser integrado em um clube e uma equipe que é nova para ele e sua filosofia. Claro, a jogada absurda do goleiro, que frustrou tudo, agravou a situação, primeiro fez o treinador turco sorrir e depois cair na gargalhada, Fatih Tarim, que por fãs Fiorentina NS Milão Eles ainda são lembrados com carinho por sua compaixão pelo homem. Uma cena capturada pelas câmeras.

pato bobo Strakosha: Lazio Ko e Sarri em discussão

stracosha, Melhor Rina, tornou-se o protagonista do romance do pato: Lasari bola svirgola que termina nos braços do goleiro Biancocelesti. O goleiro biancoceleste permite que a bola escape de uma forma incompreensível, para um jogador experiente e atencioso como ele, e o absurdo é que ele entre na rede. Esse é o gol da vitória que deixa o goleiro desesperado e avança doença rir.

Fatih Tarim ri depois do gol da vitória do Galatasaray

As câmeras implacáveis, não perca este momento de alegria provocado pelo pato do goleiro Lazio que fez sua estreia nesta temporada, o que parece já ter determinado seu destino e sua inevitável saída do banco. freqüentemente ele prefere isso RinaParece claro, no entanto, deu a ele uma chance que saiu pela culatra em toda a equipe contra os turcos. Sorrisos doença Deve então ser compreendido. NS Técnico toscanoPor outro lado, é chegado o momento de pensar já.

Virgilio Sport | 2021-09-17 09:39