Roma, de Pedro a Kluivert O caso dos excelentes excluídos que pesam 30 milhões – Corriere.it

Tem a Roma a correr em campo e a suar por ordem de José Mourinho – ontem os portugueses publicaram nas redes sociais as fotos dos treinos com uma mensagem para as pessoas que o público muito aprecia – e depois a Roma à espera, a ouvir ao telefone à espera de uma chamada a acusação. O primeiro é a Roma de Zaniolo, Pellegrini e todos os jogadores que fazem parte da lista A, o segundo dos excluídos e composto por excelentes nomes: Pedro, Pastore, Nzonzi, Kluivert, Fazio, Santon, Olsen e Coric representam um Peso enorme para a empresa do ponto de vista das contratações (quase 30 milhões de salário bruto) para uma contribuição técnica que não é considerada igual.

A questão espinhosa diz respeito ao espanhol Pedro, que foi surpreendentemente deixado de fora nas horas imediatamente anteriores à reunião. Uma avaliação não só técnica – Mourinho cruzou por alguns meses no Chelsea no início da temporada 2015-16 e não gerou uma sensação imediata – mas também econômica (ganhando 4,2 milhões brutos) e idade (em 28 de julho) como 34) parâmetros que persuadiram a empresa a informar seu agente da decisão de não Sua confirmação, e sua convocação para encontrar uma equipe. No momento, nenhuma oferta chegou, embora ele possa se libertar com um passe livre, quando o fizer.





Outro caso complicado diz respeito ao médio francês Stephen Nzonzi (33 anos em dezembro e 6 milhões de salário bruto), que há poucos dias rejeitou uma oferta de três anos do Benfica: o próximo ano será o seu último ano da década. Javier Pastore foi provavelmente aquele que, entre os excluídos, teve a maior ambição de fazer parte do primeiro grupo. Depois que o argentino superou os problemas físicos que afetaram severamente seus primeiros três anos no Giallorossi, ele expressou seu desejo de trabalhar com Mourinho para tentar convencer o Special One a confirmar sua afirmação. As opções do clube eram diferentes, mas não seria fácil para ele encontrar hospedagem: as ofertas vêm apenas dos Estados Unidos, mas ele gostaria de disputar ligas mais competitivas. READ Bottas Russell: Nenhuma mudança de corrida na Fórmula 1