Itália – Inglaterra aproxima-se da final do Euro 2020 em tempo real | Notícias

Amanhã à noite em Wembley a final entre Mancini Blues e Southgate Lions

A espera está quase acabando amanhã Itália – Inglaterra Será o último verbo de Euro 2020: A Grande Final de Wembley decidirá quem vai suceder Portugal no quadro de honra europeu. Os Southgate Lions vão contar com o apoio do público, mas os Azzurri mostraram que sabem jogar bem e sofrer, um desafio equilibrado a ser vivido. Acompanhe as vésperas da Itália e da Inglaterra em tempo real!

11:30 ZOFF: ‘Podemos vencê-los’

“Eles jogam em casa, com a torcida, para que possamos também apresentá-los como os melhores jogadores. Mas podemos vencê-los, porque não somos inferiores em nada, pelo contrário. Temos qualidade, experiência e caráter. Podemos vencer , e tenho muita confiança ”, disse Dino Zoff, campeão Mundial 82, em entrevista ao“ Corriere della Sera ”. “Os números não mentem, o Roberto fez um trabalho extraordinário, mas não tive dúvidas de que as coisas acabariam assim. Ele é um treinador experiente, conhece futebol e também ganhou experiência no estrangeiro. A sua gestão do grupo é excepcional . “Por muito tempo … a continuidade é a chave.”

11.10 O Blues voa para Londres

A equipe italiana Roberto Mancini deixou a sede de Coverciano para chegar ao aeroporto de Florença e partiu em vôo fretado para Londres, em função da final do Euro 2020 contra a Inglaterra, marcada para amanhã à noite, às 21 horas de Wembley. A previsão é que o pouso em Luton seja por volta das 12h30, horário local. Às 18h15 está marcada a coletiva de imprensa do técnico Mancini e do capitão Giorgio Chiellini.

11:00 Exercícios possíveis: Clique aqui

10:45 Mancini Bravahardt: Escócia (e o resto da Europa) é uma Teva para nós

A Escócia apoiará a Itália. De acordo com uma pesquisa entre leitores do jornal da independência escocesa, The National, 84% disseram que apoiariam a Itália na final, enquanto apenas 8% apoiariam a Inglaterra e 4% seriam neutros. Na primeira página, o jornal publica uma imagem composta em azul Roberto Mancini com o rosto pintado no estilo Coração Valente E o título: “Salve-nos, você é nossa única esperança.” E de novo: “Não aguentávamos mais 55 anos de ‘vanglória’.



10:25 em Roma, tela grande, mas sem álcool

Pouco antes da partida, amanhã terá Itália e Inglaterra se enfrentando em Wembley, na final do Campeonato Europeu de Futebol. Em Roma, está confirmada a ‘Fan Zone’ na Piazza del Popolo, com um máximo de 2.500 pessoas, que poderão acompanhar a ação do grande ecrã, mediante reserva gratuita no euro2020roma.com. Fãs com bilhetes eletrônicos serão “encaminhados” para suas estações para evitar aglomeração. Não há restrições de saúde da Covid, ou seja, não haverá necessidade de introduzir o passe verde ou resultado negativo de esfregaço: o distanciamento adequado ou uma máscara será suficiente. A partida final entre Itália e Inglaterra também pode ser acompanhada no telão da “Fan Zone” da Via dei Fori Imperiali. A central de mídia ficará na varanda do Pincio. No que diz respeito às restrições, foi expedida uma ordem para proibir a administração e retirada de bebidas alcoólicas de 7 de domingo a 12 de segunda-feira para lojas no centro adjacente à “fan zone”. Das 22h30 de domingo às 3h da segunda-feira, o transporte público de superfície também está suspenso: não há ônibus ou bondes. A partir das 21h de domingo, o trânsito para no entorno do Circo Máximo para não atrapalhar as atividades programadas na Ópera.