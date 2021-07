Brittney – Djokovic em Wimbledon, Itália – Inglaterra no Euro 2020: Dupla Final

Matteo Berrettini na final de Wimbledon contra Novak Djokovic. Roberto Mancini da Itália em Wembley contra a Inglaterra na final do Euro 2020. Em Londres, os esportes italianos vivem em um domingo especial, na esperança de marcar a data de 11 de julho de 2021 na história do tênis e do futebol italiano. Em Wimbledon, no All England Central Stadium, Berrettini pretende coroar o torneio dos sonhos. O romeno de 25 anos, o primeiro tenista italiano a chegar à final do London Slam, desafia o número um do mundo às 15h. Djokovic busca seu terceiro título consecutivo e o sexto geral em Londres. O finalista sérvio joga 30 em um torneio do Grand Slam e ganhou 19 títulos importantes: todos números que consolidam sua posição de favorito.





Mas a Bretanha chega à final do torneio depois de um mês de sonhos. Ele triunfou no Queens, no início de Wimbledon, e mostrou seu melhor tênis entre as quartas e as semifinais. Ele perdeu seus dois confrontos diretos com Djokovic, sua última partida no saibro em Roland Garros, mas nunca cruzou com Noel na grama. “Um dia agitado”, escreveu ele no Instagram em preparação para o “Especial de domingo”. “Estou animado e orgulhoso de poder representar a Itália na arena de tênis mais histórica do mundo”, diz ele, também se preparando para entregar o bastão à seleção nacional de futebol. “Quero dizer boa sorte ao treinador @ mrmancini10 e a todos os azzurri que vão entrar em campo”, acrescenta.

Aos 21, a cerca de vinte quilômetros de Wimbledon, o capítulo final do Euro 2020. Em Wembley, a Itália enfrenta o país-sede do título continental. O sonho do novo azul “Noites Mágicas”, 15 anos após a vitória da Copa do Mundo de 2006, contra o slogan “Está voltando para casa” para os Três Leões, que buscam uma vitória que está ausente há mais da metade um século, desde a Copa do Mundo de 1966 disputada em seu solo. “Superamos um caminho cheio de dificuldades e com muito esforço. Esperamos aproveitar novamente os 90 minutos e depois sair de férias: precisamos de um último esforço”, disse o técnico Mancini.

“Temos que ter calma porque sabemos que vai ser um jogo difícil por vários motivos, temos que nos concentrar no nosso jogo”, afirma. No estádio, os torcedores italianos serão uma clara minoria. “Esperamos ouvi-los eventualmente. Temos outras coisas em que pensar durante a partida.” “Precisamos de um coração caloroso e de uma cabeça fria”, diz o capitão Giorgio Chiellini. “Esses jogos podem nunca mais acontecer na carreira de um futebolista e é uma sorte que os joguemos. Todos nós entendemos a importância do jogo. Uma sensação de conforto e um toque de loucura nos permitiu chegar aqui e teremos de acostume-se a nos fazer ganhar esta copa. ”

Do outro lado da cerca, um país inteiro paga a escolha. As fotos do técnico da Inglaterra com milhares de pessoas impressionaram. “Estamos aqui para ganhar. Pela copa. Chegamos à final para representar a Inglaterra da melhor maneira possível. E agora, depois do que os meninos fizeram, o objetivo é um só: a copa”, disse o técnico Gareth Southgate. “Que a história lembre não apenas seu sucesso, mas também seu espírito, seu compromisso e seu orgulho”, gritou a Rainha Elizabeth, que enviou uma carta ao comissário artístico.