Roma, regras de Mourinho: Trigoria nas mãos

Regras de Mouuregno. o novo Treinador de fitness Ele realmente ditou a linha e a empresa o apoia em tudo. Em poucos dias, mudei minha mentalidade e métodos de trabalho, e também comecei a mudar parcialmente. Trigoria. Mais e mais centro esportivo blindado. As telas são otimizadas para renderização extremamente confidencial Cada exercício. Lonas com logotipos de patrocinadores foram introduzidas há dez anos por Ranieri, prorrogadas por Petrachi há dois anos, nos últimos dias foram alteradas, com novos slogans publicitários e evitando que olhos curiosos roubem até mesmo o menor passo do negócio. Mourinho. Mesmo as TVs terão pouquíssimas imagens para treinamento, coincidindo com o desligamento do canal mono. Até os dois primeiros amistosos um Trigoria Seria proibido para qualquer um, até mesmo para jornalistas. Será disputado na quinta-feira contra o Montecatini e no domingo, dia 18, contra Vira-me, que voltou à segunda divisão graças a uma promoção conquistada por recordes. Os aficionados da Toscana, que disputam o Campeonato de Excelência, batizarão a Roma em sua primeira partida sob a orientação de Mourinho. A amizade com os outros é organizada por Stefano Bucci, o técnico que trouxe times italianos (incluindo a seleção nacional) ao redor do mundo e que agora está de volta para reviver o futebol de verão. No passado, ele jogou com seu irmão, um jogador do Montecatini.