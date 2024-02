Carta de Intenções no final do mês

Inscreva-se no Google

Inscreva-se para uma assinatura pagando com o Google

A primeira cimeira em Lisboa entre os presidentes das federações espanhola, portuguesa e marroquina depois de obterem luz verde da FIFA para se nomearem conjuntamente para organizar a 23.ª edição do Campeonato do Mundo de Futebol.

Copa do Mundo 2030, missão oficial para Marrocos, Espanha e Portugal. Mas também será disputado na América do Sul

Pedro Rocha, Fernando Gomez e Fauzi Lekja avaliaram o projeto que pretende ficar para a história como a melhor edição da história do torneio e decidiram que no dia 28 de outubro submeteriam à FIFA a carta de intenções vinculativa necessária para homenagear uma única edição . Para requisitos do processo de inscrição.

A cerimónia oficial terá lugar na capital marroquina, Rabat, e será seguida de uma conferência de imprensa com a presença dos presidentes das três federações.

© Todos os direitos reservados

Leia o artigo completo em

Profeta