Por seus três sucessos consecutivos – Corriere.it

a partir de Flavio Vanity

O Blue venceu a suíça Lara Gutt Bahrami por apenas 11 centavos: nenhum italiano ganhou três corridas em três dias. Quinto: Federica Brignoni

Não era e não era verdade. As cores do tronco são o azul que ela usará no terno e o vermelho dos babadores que usará: Sophia usará dois, em face do perigo de uma nevasca que irá pegá-la em alta velocidade. Ele se considerou sob escrutínio naquele híbrido interessante chamado Super-G e passou no teste: a mais recente empolgação o trouxe Miriam Buchner, sempre o hype sobre a liderança de Goggia com desvios mínimos, e então o austríaco apenas fixou um pequeno pódio, já centrado no touchdown de sexta-feira. A Itália também saúda o quinto lugar de Federica Brignoni (ela havia conquistado seu último Super G disputado na Copa do Mundo, em fevereiro passado, na passagem de San Pellegrino: Fede confundiu a última parede e fumou pelo menos a terceira) e a sétima de Elena Cortone: a sinfonia de Sofia, sublime música, ela tinha um esquema digno.