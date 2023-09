Euro 2024, Itália se classifica se… É disso que Spalletti precisa

O que é necessario para a Itália Para se qualificar para o Campeonato Europeu? Após início errado nas eliminatórias, com 4 pontos em 3 partidas, o caminho ficou difícil para os azzurri. O salvador das eliminatórias de março evoca os últimos fantasmas, a exclusão da Copa do Mundo x Suécia E Macedônia do Norte. Desta vez o fracasso será ainda mais dramático: porque somos os campeões em título e porque 24 das 54 equipas participantes no Euro 2024 estão na Alemanha (há 55 países na UEFA, mas a Rússia está excluída do torneio).

Itália e Ucrânia já são um desafio crucial: por onde Spalletti recomeçará depois do empate com a Macedónia? Por nosso correspondente Franco Fani

10 de setembro de 2023

Quem vai para o Campeonato Europeu

As duas melhores equipes dos dez grupos eliminados se classificam diretamente para o Campeonato Europeu. Agora é impossível que a Itália chegue primeiro. Atualmente tem 9 pontos a menos que a Inglaterra (13 a 4), embora tenha mais duas partidas pela frente. Mas os ingleses ainda têm compromissos confortáveis: Malta e Macedónia do Norte, que já sofreram pesadas derrotas na primeira mão. Primeiro haverá um confronto com a Itália em Wembley, no dia 17 de outubro. Para terminar na liderança do grupo, em tese, e conseguir um empate melhor para a fase final, a equipe de Spalletti terá que vencer 5 jogos em 5, e principalmente vencer os ingleses por dois gols em casa (no primeiro round). A primeira mão foi perdida pela Itália por 2-1 em casa. Em caso de empate, de fato, calcula-se o resultado da colisão direta.

Objetivo do segundo lugar

Estamos competindo pelo segundo lugar, então. E o adversário é UcrâniaQue tem 3 pontos e uma partida a mais que a Itália. Confronto ao vivo em San Siro, na terça-feira, regressando à última jornada, 20 de novembro (local a confirmar; o jogo entre Ucrânia e Inglaterra foi disputado ontem em Wrocław, na Polónia). Cada um deles terá de jogar a segunda mão com Malta e a Macedónia do Norte e, além disso, a Itália jogará a segunda mão em Wembley com os ingleses. Se a Itália marcar 4 pontos com os ucranianos, a situação volta a ser favorável: nesse ponto terão vantagem nas comparações diretas. Bastará vencer Malta e a Macedónia do Norte para manter o segundo lugar. Se a Itália empatar com a Ucrânia, a situação torna-se mais complicada: terão de vencer em Wembley (tal como contra Malta e a Macedónia do Norte, nada está garantido) e então a sua diferença global de golos será decisiva (em Wembley). Neste momento Itália +1, Ucrânia 0). Se a Itália perder para a Ucrânia em San Siro, ficará efetivamente fora dos dois primeiros: teria então de vencer 4 de 4 (fora de Inglaterra e Ucrânia) e no saldo de golos em jogos diretos contra os ucranianos ou a Ucrânia. Em segundo lugar, a diferença nos objetivos gerais. Aconteça o que acontecer, a partida entre Ucrânia e Itália, no dia 20 de novembro, será uma partida muito emocionante.

09 de setembro de 2023

Como acontecem as eliminatórias para o Campeonato Europeu?

Porém, a equipe de Spalletti tem um guarda-chuva: as eliminatórias de março (21 e 26 de março). Três vagas para o Euro 2024 são atribuídas com base nos resultados Liga das Nações, uma para cada uma das três grandes ligas (Liga A, Liga B, Liga C), ao final de uma concentração de quatro equipes cada, com semifinais e uma final. É certo que a Itália, que está na primeira liga e chegou às meias-finais do último Campeonato das Nações, irá para os play-offs caso não se classifique para o segundo lugar do grupo. Os outros três grandes nomes da Final Four (Espanha, Croácia, Holanda) disputam atualmente a qualificação na pista principal e deixarão os seus lugares às seleções que seguem no Ranking Geral das Nações. Para a Liga A, a classificação cristalizada é: Espanha, Croácia, Itália, Holanda, Dinamarca, Portugal, Bélgica, Hungria, Suíça, Alemanha, Polónia, França, Áustria, República Checa, Inglaterra, País de Gales. Fora deste grupo, neste momento, eles podem acabar nos playoffs Polônia (Fica em terceiro lugar no grupo com a República Checa e a Albânia) e Poços. Em caso de vagas, sorteamos nas ligas inferiores, começando pela Liga D. Com uma regra: os vencedores do Grupo das Nações da Liga B e C não podem enfrentar equipes de nível superior. Portanto, a Itália não poderá confrontar Suécia, Bósnia, Islândia, Turquia, Eslováquia, Bulgária e Irlanda do Norte com os regulamentos.

Resumindo: se as eliminatórias tivessem terminado ontem, a Itália teria se classificado para as semifinais contra uma equipe de uma divisão inferior (jogo em casa no dia 21 de março). É provável que enfrentem o vencedor do jogo Polónia-País de Gales na final, com a vaga a ser decidida por empate. Para a seleção que não consegue vencer a Macedônia do Norte, não há necessidade de manter a calma.