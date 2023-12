Alberto Antonini, o famoso jornalista da Fórmula 1 e assessoria de imprensa da Ferrari, morreu

O mundo da Fórmula 1 e das corridas lamenta a morte de Alberto Antonini, rosto conhecido entre pilotos e profissionais pela sua capacidade jornalística e gentileza, falecido aos 62 anos em Bolonha, onde foi transferido para o Hospital Sant’Orsola para tratamento de diabetes. Uma doença que é removida em momentos inesperados. Antonini foi um ponto de referência para muitos fãs da Fórmula 1 que apreciaram suas habilidades, primeiro como assinante oficial do Impressão automáticae depois como colaborador céu. Entre e depois da cooperação com Corriere della Sera E Fórmula de emoçãoMas acima de tudo, o prestigioso papel desempenhado pelo assessor de imprensa da Ferrari sob Maurizio Arrivabene, no período 2015-2018.

Alemão para Vettel – Nesse período de quatro anos, Antonini também foi convocado para Maranello graças ao seu impressionante domínio de línguas, essencial para poder “gerir” o alemão Sebastian Vettel na sua língua materna, e viu-se do outro lado da barreira. Não era mais o papel de quem trazia o furo, mas sim de quem teve que administrar situações delicadas, inclusive a insatisfação da equipe da Scuderia com a falta de vitórias, e evitar o vazamento de informações. Confiável, profissional e preparado, Antonini possuía um excelente conhecimento histórico e técnico da Fórmula 1, que combinava com grande habilidade composicional e uma simpatia natural.