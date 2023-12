Ranking da UEFA e quinto lugar na Liga dos Campeões: Itália sobe ao topo

lá Liga dos Campeões 2024/2025 Pronto para abraçar muitas inovações. Além da proibição de despromoção à Liga Europa para as equipas classificadas em terceiro lugar nos grupos, a mudança mais óbvia estará relacionada com o número de equipas participantes que passarão. De 32 a 36 . Não veremos mais reuniões tradicionais, mas sim uma Um grupo . Assim, haverá 4 vagas adicionais disponíveis em comparação com a lista actual e os métodos de atribuição destes fundos adicionais são de grande interesse para Liga …

O mesmo explica como isso vai acontecer Associação Europeia de Futebolque explica em seu site três maneiras diferentes de alocar vagas adicionais. lugar Ele vai derrotá-lo lá Al-Ittihad está em quinto lugar na lista de acesso baseada na classificação de países da UEFA. a Segundo lugar Será nomeado um heroi nacionalo que aumenta o número de equipes qualificadas pelas eliminatórias do Caminho dos Campeões de quatro para cinco: assim, o vencedor do torneio não terá que passar pelas eliminatórias. Os dois últimos lugaresNo entanto, eles serão nomeados de uma forma que também poderá interessar aos clubes italianos.

Quem conseguirá uma vaga extra na Liga dos Campeões?

As restantes vagas adicionais serão reservadas na fase de grupos individual Para as duas federações com a classificação mais alta cujos clubes filiados registraram o melhor desempenho coletivo Na temporada anterior. É aqui que a possibilidade de uma vida boa se torna real Cinco equipes italianas Rumo à próxima edição da principal competição europeia de clubes. Uma possibilidade que não estará disponível apenas em caso de vitória na Liga dos Campeões ou na Liga Europa, mas sim com base nos resultados das equipas italianas nos três Campeonatos da União Europeia que determinarão a classificação do país por país. E o mais importante, o assento extra Não reduzirá o número de clubes na Liga Europa e na Liga ConferênciaEstas duas federações têm, portanto, direito a uma equipa adicional cada uma na sua quota global para as competições de clubes da UEFA.

Só por exemplo, com os excelentes resultados que os italianos alcançaram na Europa na época passada, Cinco primeiras posições para a temporada 2022/23 Estava escrito: Inglaterra – 23.000; Itália – 22.357; Alemanha – 17.125; Espanha – 16.571; Bélgica – 14.200. Se esta classificação se repetir, irá para a Liga dos Campeões Quinto na Premier League e quinto na Liga Italiana. Portanto, tudo depende do percurso europeu das sete equipas que participam nas competições da UEFA esta temporada.