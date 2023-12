Cesena: 26 pessoas de Cesena, Portugal, participarão nos Jogos Olímpicos Mais de 60 anos

O bom desempenho da campanha anti-gripe foi confirmado na região da Emília-Romanha, que está entre as primeiras regiões da Itália em número de vacinações realizadas. Com efeito, foram realizadas 815.494 vacinações contra a gripe, das quais já foram vacinados mais de 65 anos, ou seja, 54%. Foram aplicadas exatamente 589.593 doses nessa faixa etária, para a qual a vacina é recomendada e gratuita. Resultado não igualmente positivo para a Covid: no período de 1 de outubro a 11 de dezembro foram administradas 225.396, a maior parte delas (84.886) a pessoas com 80 ou mais anos: a cobertura vacinal para esta faixa etária, que no final de Novembro ficou em 18,5% Assim, subiu para 23%, mas é preciso acelerar para garantir a segurança, principalmente dos idosos e dos grupos mais vulneráveis, porque a propagação do vírus está aumentando com o pico esperado em meados de dezembro . Para reforçar a campanha de vacinação contra a Covid, a região, em conjunto com todas as autoridades de saúde, decidiu planear iniciativas excecionais. Por um lado, a administração de vacinas às pessoas em risco é reforçada através dos serviços e, por outro lado, os dias abertos anti-Covid são realizados sem reservas, com o programa de consultas já agendado no território regional. Foram registrados 3.675 casos de coronavírus na semana de sexta-feira, 1º a quinta-feira, 7 de dezembro, estável (+0,2%) em relação à semana anterior; A idade média dos novos positivos é de 64,4 anos. Os casos activos, ou seja, pacientes reais, são 10.103, dos quais 8.640 (cerca de 86%) não estão internados.