“Sinissa estava sempre brigando. E eu nunca disse a ele que ele estava morrendo.” – Currier

“Só no último mês é que percebi que o meu marido já não estava aqui. Nos primeiros meses já não entendia nada. Estava em Roma, onde me estabeleci quando os meus filhos iniciaram o ensino secundário, e tive a oportunidade de sentindo que Sinisha ainda estava vivo e treinava em Bolonha.” a equipe”.

Foi por isso que ele escreveu no Instagram “Você está aí, eu sei” ou “Onde você estiver, eu sei que vou te amar lá”?

“Foi tudo muito estranho.” Senti sua presença física na casa e quase não senti falta dele. Você acha que no momento de sua morte eu estava em tal estado de choque que sorri para todos? Talvez porque perder meu marido tenha sido minha primeira perda. “E então, durante vários meses, tive sentimentos que me fizeram pensar se eu estava louco.”

– Mihajlovic com sua esposa (Laprice)

Quais são os sentimentos?

“Senti a mão dele na minha, na verdade minha mão envolvendo a minha. E uma noite, senti-o deitado ao meu lado na cama e senti o colchão afundar para o lado. e descobri que não era maluco, mas essas experiências foram para muita gente.” Eu ouvia o som dos chinelos dele na cozinha. Ele sempre usava chinelos pela casa e eles rangiam muito. Aconteceu nos primeiros meses , mas não mais. Mas talvez essas tenham sido sugestões ditadas pelos meus pensamentos constantes sobre ele. Penso em Siniša, não importa o que eu faça. Se eu “conheço pessoas, me pergunto se elas gostariam delas e se algo acontecesse comigo, Eu penso no que ele diria.”

Ariana Rapaccione Ela é viúva de Sinisa Mihajlović, falecida prematuramente, aos 53 anos, no dia 16 de dezembro, há exatamente um ano. Juntos, eles tinham 27 anos e cinco filhos. Ela esteve ao seu lado quando ele era jovem jogador na Sampdoria, quando conquistou o Scudetto, as Taças e a Supertaça, e quando, até ao fim, não desistiu de entrar em campo para treinar os jogadores do Bolonha.

Ariana, seu marido teve leucemia, você não levou em consideração que ele poderia morrer?

Ânus. Então, claro, não sou burro e a doença dele era grave, mas ele também negou as provas. Se alguém lhe perguntasse o que há de errado com ele, ele diria: Meu amor, que doença eu tenho? Ele me chamou assim: amor. Eu: Você tem leucemia mieloide aguda. Sinisa não leu os relatórios, nem pesquisou na internet, apenas queria saber quais tratamentos deveriam ser feitos. Ele esperava até o fim que ele se recuperasse. Ele lutou como um leão, passou por tratamentos incríveis, dois transplantes, um tratamento experimental muito difícil… Fiquei ao lado dele nos hospitais durante quatro anos. Acho que meu estado de choque também se baseia no sofrimento que passamos juntos. Ainda me lembro de seus olhos aterrorizados quando nos contaram que ele estava sofrendo de uma recorrência da doença. Lembro que as provas estavam indo mal. “Lembro-me do ritual de fazer o teste todas as manhãs – por um tempo – e esperar pelos relatórios e sempre pelos glóbulos brancos anormais.”

– Ele já está doente e não desistiu de treinar (ANSA)

Em algum momento, todos nós o vimos retornar ao campo, emaciado e exausto.

“Ele era um homem forte, forte, alto e bonito. Ele havia perdido trinta quilos e teve várias infecções. Vê-lo desaparecer lentamente foi um choque para nossos filhos também.” READ “Não sei se vou ficar” - Corriere.it

– Uma faixa para Mihajlović no Stadio Olimpico em 4 de janeiro de 2023 durante a partida entre Roma e Bologna pela Copa da Itália (La Presse).

Não houve um momento em que você teve medo de que ele não sobrevivesse?

“No mês passado, os médicos me disseram que ele ia morrer. Eu não sabia se deveria contar a ele. Falei com todos os cinco filhos. Sozinho com eles, não contei a ninguém, nem mesmo à minha mãe. Decidimos juntos para não contar a ele, para não tirar esse raio de esperança.” Por outro lado, ele nunca nos perguntou se conseguiria, estava sempre lutando porque era um homem que não aceitava a morte. Na verdade, uma semana antes de partir, ele disse: estou feliz por ter todos vocês e quero crescer com todos os meus filhos e muitos netos. “Eu me senti afundando. Eu disse a ele: ‘Já temos uma neta, não somos ‘você não está feliz?’ E ele: ‘Quero muitos, quero uma mesa inteira’. Foi um momento muito difícil.”

Como foi o mês passado?

“Sinissa estava em casa e eu falava todos os dias com o Dr. Luca Marchetti, o oncologista, que mantinha contato com os médicos de Bolonha e do Hospital Sant’Orsola, começando pela Dra. Francesca Bonifazi. Ele me mostrou como lidar com a possibilidade de sangramento que poderia ser fatal. Depois, ela também seguiu Sinisa até o banheiro; À noite não dormi e olhei para ele. Um dia, quando eu não estava lá, ele teve febre de 40 graus. Vicky, a filha mais velha, era forte, muito boa: não queria tomar remédio e dizia que não precisava; “Consegui abrir a boca dele e colocar o remédio dentro dele, o que baixou a febre”.

– Com Zlatan Ibrahimovic no palco do Festival de Sanremo em 2021

O marido voltava para treinar a equipe quando podia, ela tinha medo de que o cansaço o prejudicasse?

“Sempre o apoiei e era impossível parar. Julguei isso e me disseram: ‘Você é a esposa, pare com isso’. Mas para ele o futebol era como um remédio. Obviamente ele só entrava em campo com autorização do os médicos.”Ele ficou internado 40 dias seguidos, mas sempre manteve o treinamento na tela.”

O que aconteceu em 16 de dezembro quando ele faleceu?

“Há alguns dias ele acordou com o sangramento começando, dei os primeiros socorros como me ensinaram e chamei a ambulância, mas ele não quis entrar, quis ir para o hospital de pé. Durante vários dias, as crianças e eu ficamos ao lado dele alternadamente, e o mais doloroso é que estávamos todos lá.” Ontem à noite. As crianças estavam no quarto ao lado, e eu, sua mãe, seu irmão, sua esposa, seu melhor amigo e minha mãe estavam lá. Quando percebi que sua respiração havia mudado e que já estava quase na hora, chamei as crianças. Ficamos todos em silêncio perto dele. Peguei sua mão e vi que ele estava tendo dificuldade respirando. Estava ficando difícil respirar. Tive vontade de dizer para ele: Vai, não se preocupe, eu cuido das crianças. Só então ele morreu. Até então, nenhum de nós tinha chorado. O estilo familiar é manter as coisas dentro de casa, mas todos nos abraçamos: “Foi um momento muito poderoso. Na sala, parecia uma onda de energia. Foi ruim, mas de alguma forma lindo.” READ Você fica fofo com um campeão europeu português?

Por que, mais uma vez, nas redes sociais, embaixo da foto do seu marido, você escreveu sobre palavras não ditas?

“Nunca fomos um casal legal, dizendo ‘eu te amo’ um para o outro.” Nas últimas semanas, tive vontade de contar a ele e muitas outras coisas também. Mas ele estava desconfiado e eu não sabia o que fazer. Aí, um dia antes de sua morte, veio seu amigo, o médico Luca Marchetti, e Sinisa lhe disse, como sempre: Você é um idiota, quando vai me deixar sair? Aí ele disse para ele: Luca, eu te amo. Eu: Você não me conta nada? Que me diz: O que isso tem a ver com você, eu te amo, é diferente. Então eu também disse a ela que a amo.”

Eu a faço chorar.

“Eu poderia ter dito a ele muitas vezes coisas que considerávamos certas. Se tenho algum arrependimento, é sobre as palavras que não disse a ele. é que no último dia ele me diz: ‘Quão forte você é?’ “Eu estava sempre com um sorriso. E então, provavelmente iria para casa e choraria.”

Como você pode sobreviver a um amor tão grande?

“Estou recebendo ajuda.” O analista me disse: você tem duas opções: viver ou morrer. O que você escolhe? Eu respondi: vivo. E também porque assim como eu não queria mostrar o meu sofrimento ao meu marido, também não queria mostrá-lo aos meus filhos. A partir deste verão voltei a sair e não me importo se alguém me vê nas redes sociais e me julga. “Cada um tem seu jeito de sofrer, e se me virem sorrindo em uma foto, não significa que não estou sofrendo.”

Primeiro encontro com seu marido?

“Em Roma, 1995, no restaurante de um amigo em comum, uma modelo como eu. Jogou pela Sampdoria, estava na Itália desde 1992, jogou pela Roma e voltou para ver os amigos. Ele me viu e disse: vou casar com ela. Foi amor à primeira vista para mim também, e imediatamente notei seus olhos gentis. Na verdade, era um pedaço de pão. Eu trabalhei como servo Parque LunaCom Millie Carlucci e Pippo Bodo. Depois de alguns meses, Sinisa me pediu para ir morar com ele em Gênova, e eu lhe disse que estava trabalhando para me sustentar e que não poderia deixar meu emprego e não iria a menos que fosse casado. Ele: Então, em junho vamos nos casar. “Cortei o contrato e fui embora.”

Ter muitos filhos estava nos seus planos?

“Venho de uma família de quatro irmãos, queria-os, fiz o que sempre quis e o meu marido assistiu a todos os partos, menos ao segundo, porque esteve em França para o Europeu e não chegou a tempo”.

Que tipo de pai era Sinisa?

“Ele era muito paciente e me ajudava muito. De manhã ele vestia as meninas e as levava para a escola e brincava muito com os filhos. Ele adorava brincar.”

Do que você tem saudades?

“Dos momentos em que saíamos de férias juntos ou comemorávamos o Natal. Da família unida.”

Como é o aniversário de sua morte hoje?

“Faremos uma bênção ortodoxa no cemitério. Ele era ortodoxo. Somente parentes e amigos virão, Dejan Stankovic, que era seu melhor amigo e ainda é próximo de nós, e depois minha sogra e meu cunhado. lei da Sérvia. E no domingo, com os meninos, fomos convidados para o estádio de Bolonha pelo presidente Joey Saputo “O clube tem estado muito próximo de mim e dos meus filhos e foi além do que esperávamos.” READ Super League: Civitanova com correções derrota o perverso Modena por 3-1

como estão as crianças?

“O único consolo deste ano é que os quatro grandes estão encontrando seu caminho. Miroslav estuda marketing na Luiz e obtém sua licença de treinador na Coversiano. Viktorija trabalha na redação da Maria De Filippi. Virginia já foi casada e mora em Gênova com ela. marido e filha. Dusan estuda ciências do esporte e trabalha com Alessandro Lucci, um ótimo agente de futebol. Só o pequeno Nicolas ainda está no ensino médio. Meu marido ficará feliz com eles. Agora sou eu quem precisa saber o que fazer fazer: os filhos cresceram, a Sinisa não está mais aqui e eu tenho que fazer alguma coisa. Quero que meus filhos vejam uma mãe ativa, que tenha um emprego ou interesse.

Você se lembra de como era seu marido?

“Não um, mas muitos, e eles são definitivamente sobre sua generosidade. Ele sempre ajudou a todos. Então me lembro de seu amor pelo futebol. Quando ele foi para a partida contra o Verona, em 25 de agosto de 2019, ele estava com as chuteiras, ele estava tremendo, ele estava sem fôlego, mas ele foi.”

Melhores momentos da sua carreira?

“Os anos em que criamos tudo, os anos da Lazio de 98 a 2004. Em 98 nasceu a segunda filha, depois veio a Liga Italiana em 2000, o terceiro e o quarto filhos… Aliás, quero agradecer a torcida da Lazio, que fez muito para lembrar do meu marido.”

Será que a sua personalidade dura e “masculina”, como ele mesmo a descreveu, também o fazia sentir-se em casa?

“Ele não era Sinisa como eu o via de fora, ele era um bom homem. Claro, ele veio de um país, a Sérvia, onde não se faz barulho. Ele falou com fatos, não com palavras. Mas ele sempre tinha que dizer o que pensava. Quando ele tinha certas explosões fortes, eu o repreendia, sou mais diplomático. Quando ele viu Silvio Berlusconi, eu lhe disse: lembre-se, ele ainda é o presidente. Mas nada, ele respondeu que se não dissesse o que pensava não conseguiria se olhar no espelho.

– No Festival Esportivo de Trento em 2021

Pior momento da doença?

“Aquele em que nos disseram que ele teve uma recaída.” Fiquei com muito medo lá. E ele também tinha isso. Houve dias no hotel onde ele morava em Bolonha com sentimentos que nos partiram o coração. Depois foi ruim quando as crianças fizeram exames para ter certeza de que a medula era compatível. Eles ainda eram jovens, e vê-los dispostos a fazer qualquer coisa para salvar seu pai fez meu coração girar. Então apareceu um jovem de Miami de 23 anos com uma medula compatível que lhe deu dois anos e meio de vida. “Devemos o segundo transplante ao irmão dele.”