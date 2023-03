Por que o Bayern de Munique optou por demitir Nagelsmann? primeira página

Auf Federschen Julian. Bayern de Munique deu bom saque a Nagelsmann, decisão que pode surpreender até certo ponto. A relação entre o ex-técnico do Leipzig e o clube Säbener Straße estava desgastada há algum tempo, e uma desculpa era necessária para passar das palavras aos atos. Chegou dentro do cronograma no fim de semana, com derrota por 2 a 1 para o Bayer Leverkusen, que derrubou o FC Hollywood, como é chamado o time mais vitorioso da Alemanha, para o segundo lugar, -1 atrás do Borussia Dortmund. Nada irreparável, mas o suficiente para mudar o ambiente que, francamente, eu esperava que acontecesse uma mudança. Se não agora, o mais tardar em junho, embora o contrato expire em 2026. Mais cedo ou mais tarde, a sujeira escondida debaixo do tapete vai sair, Palacios defende de pênalti em BayArena abriu a caixa de Pandora e acelerou os tempos de revolução. O Bayern, nas palavras de Mourinho, tem medo de terminar a temporada com sem endereços, Dados os próximos compromissos contra o Dortmund no campeonato, o Manchester City nas quartas de final da Liga dos Campeões e o Freiburg nas quartas de final da Copa da Alemanha (a Supercopa da Alemanha em julho contra o Leipzig está a anos-luz de distância), É por isso que ele decidiu entrar em batalha com o novo general, Thomas Tuchel, Long cortejou em 2018, antes de se mudar para o Paris Saint-Germain.

vestiário vs. geração atual Ele perdeu respeito, respeito e confiança de seus subordinados e soldados. Segundo a imprensa alemã Apenas Kimmich estava do lado de Nageslmann, e a maior parte do vestiário, principalmente os “velhos”, já vinham tramando contra ele há algum tempo. 35 anos de idade Ele foi considerado imaturo para comandar uma equipe tão importante e nobre, osua vida fora do campo (O clube nunca entendeu a reportagem. Lena Wurzenberger, jornalista da Construir) Não querer trabalhar em equipe (Por exemplo, chamar de inútil a participação do Bayern na Oktoberfest no outono passado) só piorou sua situação. último lançamento público, sob a acusação de ter uma toupeira no vestiário e depois expulsar Tony Tabalovićo histórico treinador de goleiros e amigo de Manuel Neuer, convenceu o presidente, Oliver Kahn, a mudar.

Sensacional Bayern: Nagelsmann rumo à isenção, aí Tuchel

concessão exorbitante – Nagelsmann “cavar sua própria sepultura”, no entanto Sua demissão seria um dreno para o Bayern de Munique. Aliás, há uma cláusula no contrato que especifica a indemnização em caso de despedimento: a partir do segundo ano, ou seja, no final desta época, passa a vigorar uma indemnização fixa, que é reduzida anualmente de um ano até 2026, então o técnico alemão baixe antes de 30 de junho Significa negociar para chegar a um acordo. O salário de Nagelsmann, cerca de 660.000 euros por mês, certamente não é barato.