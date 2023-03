Eliminatórias para a Euro 2024: Portugal vence, Itália é eliminada

O primeiro dia de qualificação acabou Euro 2024.

A abertura de hoje é uma vitória Eslovênia No Cazaquistão por 2-1. EU’Itália Perdido em Nápoles vsInglaterrasucesso para Macedônia do NorteE Dinamarca (Triplo holandês) E Irlanda do Norterespectivamente contra MaltaE Finlândia E San Marino.

o Portugal Poker cai e ganha vs Liechtensteinstent ronaldoo Bósnia Deixe o trioIslândia. 0-0 entre Eslováquia E Luxemburgo.

abaixo de mim resultados dia de reabilitação para Euro 2024.

Resultados da qualificação para o Euro 2024

Cazaquistão – Eslovénia 1-2

23, Samorodov (k), 47, Brikalo (o), 78, Vibotnik (o).

Itália e Inglaterra 1-2

Cedar 13′ (IN), equipamento 44 Kane. (em), 55, Retegui (IT).

Macedônia do Norte 2 x 1 Malta

64, Elmas (MAC), 72, Churlinov (MAC), 86, Yankam (MAL).

Dinamarca – Finlândia 3-1

21 – 82 – 90 Hojlund (D), 54′ Antman (F).

San Marino – Irlanda do Norte 0-2

24′ e 55′ d. Carlos (eu).

Portugal – Liechtenstein 4-0

8, Cancelo (P), 47 B. Silva (P), 51 – 62 estilete. Cristiano Ronaldo (P).

Eslováquia – Luxemburgo 0-0

–

Bósnia – Herzegovina – Islândia 3-0

14 – 40 Velha (AD), 63 Dédica (AD).

Imagem da capa do Twitter – Artigo de Davide Teta – SportPress24.com