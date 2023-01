O novo clube choca os torcedores

José Mourinho, adeus à Roma em junho: seu novo clube choca os torcedores. O treinador português não ia obter as garantias exigidas

em casa Roma A caixa é o centro das atenções nestes relógios Zaniolo. Entre o jovem atacante da Ligúria que chegou à capital em 2018 no meio das negociações entre os Giallorossi eInter passar Radja Nainggolan Nos Nerazzurri e no Capitoline Club, a relação agora parece ter acabado. Para piorar tudo, sequenúmeropara o jogador se mover para Liga Premiada Ele rejeitou a oferta muito rica de Bournemouth.

Mas a crise entre Zaniolo e a Romacom uma despedida do jogador que só será concretizada no próximo verão, nada face ao que poderá acontecer no final da época com José Mourinho. O treinador português cumpre o segundo contrato de três anos com o Clube Capitolino e até há poucos meses manifestou publicamente a vontade e convicção de honrar a relação contratual com o clube giallorossi.

Mas já há algum tempo, o cenário parece ter mudado completamente: a ideia de ficar na Cidade Eterna por mais uma temporada, e assim até junho de 2024, já não impressiona a todos. O especial. As primeiras declarações do novo treinador dos Giallorossi pertencem agora a um passado cada vez mais distante e esmaecido.

José Mourinho, adeus à Roma: Special One sonha com um retorno fantástico à Premier League

Mourinho começou a dar sinais claros de impaciência durante a curta digressão pelo Japão. No país do nascer do sol, o O especial Ele revelou publicamente sua frustração com a falta de investimento na empresa, praticamente inviabilizada pelas rígidas restrições impostas pelo acordo firmado com UEFA Sobre o descumprimento de normas Fair Play Financeiro.

cabeça do RomaE Dan FriedkinNa verdade, ele foi algemado, conforme repetido várias vezes pelo gerente geral Thiago Pinto. “Não podemos nos movimentar livremente no mercado, infelizmente, existem limites muito específicos que devemos respeitar. Faremos de tudo para fortalecer a equipe, mas não será fácil“.

É precisamente o respeito pelos novos padrões de sustentabilidade financeira que é a força motriz José Mourinho Cada vez mais longe da capital. O Special One quer competir ao mais alto nível, lutar para conquistar os golos de maior prestígio, e no caso improvável da Roma não ter a possibilidade de cumprir as suas exigências, não terá problemas em seguir em frente. Aliás, parece que o próximo destino já está decidido.

De alguns dos rumores que circularam nas últimas horas, José Mourinho quer voltar Inglaterra Na próxima época, por falta de garantias desportivas e financeiras recebidas do Presidente da República RomaE Dan Friedkin. Isto foi noticiado por jornais britânicos revelando como o destino preferido do treinador do Lusitânia é ‘a sua opinião’. Chelsea.

Representantes da Special One informaram o clube londrino do interesse do português no banco dos Blues, que confirmou a vontade de se concentrar no banco. Graham Potter. Ele poderia ser um substituto para o Chelsea West Hamdadas as dificuldades Davi Moyes. Mourinho mesmo assim Ele não tem intenção de deixar a Roma no meio da temporada.