Milan – Sassuolo 2-5 Ao vivo: O protagonista Berardi, Pioli insulta

Milão A crise não para, mas piora Milan campeão: De regresso dos golos contra o Inter na Supertaça (3-0) e a Lazio na Liga (4-0), Pioli rossoneri foi derrotado com folga pelo Sassuolo, que se impôs 5-2 Em Meazza na hora do almoço no primeiro dia de volta. Os meninos de Dionisi vinham de 8 jogos sem vencer, enquanto o Milan subiu para 6 partidas oficiais sem vencer, o que não lhes acontecia desde abril de 2018. Berardi está de plantão, com um gol e três assistências hoje. O camisa 10 do Sassuolo sempre fica louco quando vê os rossoneri, contra quem marcou 11 gols na Série A e 7 assistências. Defrel, Fratesi, Llorente e Matheus Henrique também marcaram entre os verde-negros. Os gols do Milan assinados por Giroud e Origi foram inúteis.

14h45 Berardi exulta: “Excelente desempenho” Domenico Berardi, o herói da partida com três assistências e um gol, fala aos microfones da Sky: “Faz tempo que não jogamos muito, fizemos uma grande partida em Monza e merecemos a vitória. Trocamos bons jogos e depois menos, erramos nas situações. Estivemos bem com o jogo hoje e demos um sinal forte. Nós somos esses e devemos continuar a fazê-lo. Estou feliz por termos feito um ótimo trabalho. Ainda não estou 100%, só tive gripe esta semana. Tenho que trabalhar muito para recuperar minha condição física e mental, estou trabalhando nisso e hoje me encontrei um pouco desanimado. Estou convencido de que sairemos do nosso acordo. Temos que correr um pelo outro, fizemos isso hoje e já fazemos isso há algum tempo. Não devemos perdê-lo, devemos alimentá-lo e estou convencido de que teremos algum alívio. Milão? Ele está com problemas. Eles jogaram muitos jogos, mas estamos falando de um grande time. Chegar aqui e ganhar assim não é fácil“.

14h31 Apito final: Sassuolo domina o estádio San Siro, derrotando o Milan por 5 a 2 O árbitro Giua apitou para encerrar a partida: o Milan em crise agora é derrotado por 5 a 2 pelo Sassuolo.

14h30 90′ + 5′ Pobega cartão amarelo O cartão amarelo também foi para Pobega alguns segundos após o final da partida. 14h27 90′ + 2′ Mais dois cartões amarelos Cartões amarelos para Giroud do Milan e Rouen do Sassuolo após trabalho intenso na área do Sassuolo. 14h25 90′ Haverá 6 minutos de prorrogação Quarto homem Marchetti aponta 6 minutos de recuperação. 14h20 86′ Gabia também marcou Cartão amarelo para Gabia, pênalti por falta em Alvarez. 14h19 84′ Sai Berardi, o herói da partida Dionisi faz Berardi recuperar o fôlego, substituindo-o pela Ferrari. O camisa 10 do Sassuolo é o grande herói da partida com o gol da vitória e três assistências. 14h16 81′ Gol de Origi: Milan-Sassuolo 2-5 O estreante Origi marcou para os rossoneri com belo chute de pé direito, após passe de Messias. 14h14 79′ Golo de Henrique: 5-1 para o Sassuolo Sassuolo continua na baliza: 5-1 assinado pelo estreante Matheus Henrique, mais uma vez com passe de Berardi. 14h11 77′ Três substituições para Sassuolo Dionisi tenta gerir o 4-1 com três alterações: as saídas de Vratesi, Divril e Llorente e as entradas de Thorstedt, Alvarez e Henrique. 14:07 73′ Frattisi também tem cartão amarelo O árbitro Giua puxou um cartão amarelo para Frattesi, que cometeu falta em Tonali. 14h05 71′ Substituição tripla em Milão Pioli coloca em campo Messias, Origi e Pobega, eliminando Saelemaekers, Rebic e Krunic. 13h55 61′ Tensão em campo: dois cartões amarelos A luta está cada vez mais próxima do San Siro: Kyriakopoulos corre em direção aos jogadores do Milan para uma bola que não é devolvida. O grego é forçado a parar por seus companheiros de equipe. Também uma ligação entre Krunic e Berardi: o rossoneri agarrou o adversário pelo pescoço. Árbitro Giwa restaura a calma e adverte Kyriakopoulos e Rebic. 13h51 56′ Novo gol anulado em favor do Milan Rebic cruzou para Tonali, que foi bloqueado por Obiang. O árbitro anulou Giua, após conferência com Var, por impedimento ativo de Giroud, levando Obiang a cabecear, que chegou a Rebic. No entanto, pelas fotos mais precisas, pode-se ver que até o croata, embora ligeiramente, começa a escorregar. 13h48 53′ Cartão amarelo para Obiang Primeiro cartão amarelo do Sassuolo: Obiang por falta num adversário. 13h42 47′ Impressionante em San Siro: Sassuolo lidera por 4-1 Quarto gol do Sassuolo contra o Milan: Llorente marcou de pênalti por falta da Calábria sobre o mesmo francês. O capitão do AC Milan foi autuado por má conduta. 13h40 Começa a segunda parte do Milan-Sassuolo O árbitro dá a Giua a largada para recomeçar a partida entre a equipe de Pioli e a equipe de Dionisi. Em Milão Leao está no lugar de De Ketelaere e em Sassuolo Kyriakopoulos entrou no lugar de Marchizza. 13h21 Acabou o primeiro tempo: Sassuolo vence o Milan por 3 a 1 O árbitro apertou a mão de Giua no final do primeiro tempo no Meazza: os visitantes venciam por 3 a 1 um Milan tenso. 13h19 45′ + 4′ Rebeck também tem cartão amarelo O atacante croata do AC Milan recebeu cartão amarelo por dar um tapa em Rogério, que tentou bloqueá-lo. 13h15 45′ Milan tenta com Rebic Uma tentativa dos meninos Pioli com um chute de Rebic de boa posição: o placar é fraco, Consigli defende. 13h07 37′ livro Tonali Cartão amarelo para Milan Tonali por protesto após falta de Frattisi sobre Theo Hernandez. 13h05 35′ Uma chance para o Milan Saelemaekers cruza no meio da área do Sassuolo: Giroud e Rebic, a poucos passos da baliza de Consigli, tocam na bola mas não conseguem converter para a baliza. 13:00 30′ O terceiro golo do Sassuolo com Berardi O Sassuolo abriu 3 a 1 na cobrança de escanteio: o cabeceamento de Berardi passou por cima da bola perfeita. Cobrança de escanteio que Traoré bateu. É o décimo primeiro gol que Berardi marcou contra o Milan no torneio. 12:54 24′ Giroud reabre a partida: Milan-Sassuolo 1-2 O Milan respondeu imediatamente com um poderoso cabeceamento de Giroud, que venceu Consigli. Atravessando a Qibla pela direita pelo capitão Calabria. 12:52 22′ Duplo Sassuolo Incrível um a dois O Milan conseguiu: Berardi continua a inspirar o trabalho ofensivo de Sassuolo, uma assistência para Vratesi, que venceu Tatarusano na diagonal no seu centro. 12:49 19′ Sassuolo assume a liderança com Defrel Os visitantes saem na frente: Berardi invade pela direita e coloca a bola na cara de Defrel, que marca para um gol quase vazio. 12:43 13′ Problemas para Berardi Lesão Berardi, que teme o pior pelos inúmeros problemas físicos que teve nos últimos meses: O avançado do Sassuolo, após momentos de medo, abandona o relvado e depois volta a jogar com regularidade. 12:39 8′ Gol de acrobacia de Jiro: Var anula O Milan saiu na frente com um gol de Giroud nas acrobacias: confira Var Luca Bante, que está fora-de-jogo. Continua 0-0. 13h32 2′ Rebec está perto de marcar Chance imediata para o Milan, que aproveita a defesa muito alta de Sassuolo: Rebic sai à beira do impedimento, corre para o gol de Consigli e inicia um chute diagonal, à vista. 13h31 Começa o jogo entre Milan e Sassuolo O árbitro Antonio Ghia, de Olbia, deu início à partida entre rossoneri e neroverdi. Um minuto de silêncio foi observado primeiro O desaparecimento de Carlo Tavecchioex-presidente da FIGC e ainda presidente do Comitê Regional da Lombardia.

12:20 Obiang: Milan não está em crise Antes da partida, Pedro Obiang falava aos microfones do DAZN pelo Sassuolo: ““O Milan não vive uma grande crise, simplesmente não marca os pontos que os outros esperam. Temos que lutar como fizemos na última partida contra o Monza“. No último jogo, frente aos jogadores do Brianza, o Sassuolo empatou a 1-1, quebrando uma sequência de quatro derrotas consecutivas. 12:10 Lião no banco: a interpretação de Pioli Stefano Pioli, que foi entrevistado pela Sky antes da partida, explica suas opções de treinador: “Lião no banco é uma escolha ditada pela sua condição; O Rafa jogou muito e perdeu um pouco do brilho. Ele é um jogador importante para nós e permanecerá no jogo atualSobre o dono da De Ketelaere, por outro lado, ele diz: “Ele está crescendo e tem qualidades para ser decisivo, principalmente nesta partida. Esperamos ser os donos do campo, jogar o jogo e propor diferentes soluções ofensivas“. 11h55 Escolhas dos treinadores Pioli trocou o time do Milan para reencontrar o sucesso perdido: voltaram como donos Dee Kettlery E Rebic com Brahim Diaz e Leo inicialmente no banco. No Sassuolo está o ex-jogador da Roma, Marchesa, no centro da defesa, favorito à Ferrari, enquanto Traore vence o replay com Maxime López no meio-campo. No ataque, destaque para Berardi, vítima favorita do Milan: 10 gols marcados contra os rossoneri na Série A pelo atacante Emily. O capitão Consigli entre os postes, até ontem em dúvida por causa de um problema no joelho. 11:30 Perfis oficiais Milan (4-2-3-1): Tatarusano. Calabria, Gabia, Calolo, Hernandez; Tonali, Chronici; Saelemaekers, De Ketelaere, Rebic; Jerrod. Disponível: Mirante, Vasquez; Ballo-Touré, Kjær, Thiaw; Adly, Diaz, Bobega, Franks; Lião, Messias, Origi. Treinador: Estacas. Sassuolo (4-3-3): Adendo; Marchesa, Ehrlich, Tresoldi, Rogério; Vratesi, Obiang, Traore; Berardi, Defrell, Laurent. Disponível: Bigolo, Rousseau; Ferrari, Kyriacopoulos; Harroui, Henrique, M. Lopez, Thorstvedt; Alvarez, senhor, D’Andrea. Treinador: decomposição. Regra: Geo Ólbia. Estádio Giuseppe Meazza, San Siro, Milão

