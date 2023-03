Tênis – Challenger Phoenix 2023, Mathieu Berrettini Co com Aleksandr Shevchenko, russo nas semifinais

Um passo atrás para Matteo Berrettini. Romeno, nº 23 do mundo, saúda O desafiante Phoenix foi derrotado nas quartas de final pelo russo Alexander Shevchenko, que saiu vitorioso por 6-4, 3-6, 6-3 em duas horas de jogo. Depois de aparecer um pouco nas movimentações, Azul compensa o dia ruim com o segundo saque e alguns erros de forehand a mais, algo que tem sido consistente nas últimas semanas.

Desde o início, Matteo não parecia estar em sua melhor forma, pois o serviço lutava para economizar combustível. Por um lado, Shevchenko joga tênis, é um tanto musculoso e acima de tudo “vocal”, lutando por cada bola. Os azuis tiveram logo de salvar um break point no terceiro, mas desistiram no sétimo após uma dupla falta e dois erros de forehand, talvez o verdadeiro calcanhar de Aquiles deste período. O russo estremece um pouco no final, oferecendo um break point, mas Blue acerta um backhand e vê o primeiro set escapar.

No segundo tempo Shevchenko exaltou e quer exagerar. Mas às vezes ele corre o risco de perder o controle, como no quarto game, quando perde outro break point com uma dupla falta, mas Berettini perde outro forehand e perde a chance. Um erro corre o risco de pagar um preço alto no quinto jogo, mas o azul é salvo ao cancelar três break points. Permanecendo por aí, chega o momento em que o russo perde o ritmo: de cima dos 40 a 15 faz três faltas justas, pontuadas por um forehand de Mathieu que faz o contra-ataque, decisivo para ir para o terceiro.

Justamente quando a partida parece capaz de virar a favor de Berrettini, ocorre um deslize inesperado. Uma rebatida passiva na quarta entrada, uma dupla falta e um erro fora do saque forçaram o Blue a cancelar dois break points. O primeiro é cancelado por uma linha bastante longa, no entanto No segundo Shevchenko assume o controle e voa para um pesado 3-1, então faz o check-in em 4-1. O russo não dá mais chances e merece o sucesso.

Diríamos um começo de dia não muito positivo a serviço de Berettini. Apenas sete ases e quatro faltas duplas, uma taxa de conversão de 39% com o segundo (13/33). Além disso, apenas Mathieu conseguiu minar várias vezes a defesa adversária: foram obtidos três break points, e apenas com presentes de Shevchenko.

Brittini homenageia Murray: “Ele mostrou seu amor pelo tênis”

