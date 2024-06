Meu modelo é Nadal. “Tenho 23 anos, esta é a minha hora.”

Tomás seriaEsperança por medalhas Olimpíadas de Paris Recordista mundial dos 100 metros costas, ele é uma combinação de diligência, perseverança e paixão pelo esporte. Ele acorda, come, assiste vídeos motivacionais, dorme e está pronto para vencer. Em entrevista ao Corriere della Sera explicou que intensificou a sua formação. O campeão explica que as Olimpíadas não podem ser administradas: “Existe. “Penso nisso a cada minuto, não há nada que possamos fazer a respeito.” Mas, olhando com expectativa os resultados dos últimos anos, ele diz: “Você nunca está pronto para as Olimpíadas».

“A cada 50 costas eu digo: ‘Esse é o 100 retorno que farei na final’, ‘Essa é a chegada’, ‘Essa é a saída’. É um continuum. Acontece também que alguns dias eu acordo e não penso nisso, mas há muito menos dias do que esse quando eu acordo e minha mente imediatamente vai para aquela corrida ali.Obsessão necessária“Tenho 23 anos, chegou a minha hora”, disse ele ao jornal Milan.

Primeira vez na água

Ele não se lembra da primeira vez na água: “Meu pai me filmou enquanto eu fazia meus primeiros cursos. Eu devia ter três anos e de vez em quando assistíamos a vídeos antigos para rir. “Muitas vezes fiquei fora da água e fiz o que queria.”

O que você acha de Jannik Sinner?

Ceccon é o fenômeno do momento Yannick Siner: Existem semelhanças? “Talvez sim – responde ao jornal Corriere – embora eu ache que todos os campeões o têm. Agora tudo nele é exagerado. Ele disse isso primeiro, mesmo que tenha limpado as linhas do campo Ele parece ser um santo. Meu modelo é Nadal Mas gostaria de conhecer o Yannick, temos a mesma idade e quando ele ganhar eu quero ganhar também. Quando eu era criança, costumava jogar tênis.”

Relação com a beleza

Depois a relação com sua aparência e amor. Referindo-se às fotos da capa, o herói é humilde. “Eu me sinto um garoto normal.” Para Ceccon, neste momento, não há tempo para namorada. Resumindo, o único objetivo são as medalhas. Há um tempo para sentimentos.

