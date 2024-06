O comentário de Adani gera nova polêmica

Ele está de volta, inicialmente um pouco calado na primeira partida entre Alemanha e Escócia, depois se tornando cada vez mais exagerado como é seu estilo. Lily Adani como comentarista é a seguinte: É pegar ou largar. Muitos o aceitam, impressionados com seu entusiasmo e competência, e muitos o deixam cansado da ênfase exagerada e dos comentários pouco neutros. Já aconteceu com a Eslováquia, que venceu Türkiye, e foi repetido ontem uma oitava acima nos comentários Portugal-República Checa.

Apresentação de Adani, de Messi a Lobotka e Conceição

Se a polêmica em torno de seus comentários de segunda categoria na Copa do Mundo do Catar, há dois anos, se deveu aos elogios excessivos a Messi, que era idolatrado a cada toque de bola, na Euro 2024 Adani já encontrou um novo modelo. E no jogo contra a Eslováquia foi ele quem levantou Lobotkaglorificado pelos 90′, Ontem Conceição foi o artilheiro da partida. Macho conte comigo infinitamente eu Local de nascimento do famoso jogadorMas acima de tudo apoiou claramente Portugal, o que incomodou muitos espectadores.

Sermão de Adani após o gol da partida

Ao apito final, Adani disse com raiva: “Honramos o mérito, Portugal fez muito mais que isso, jogou com apenas um golo, até as substituições do Martínez foram feitas na altura certa, e a equipa é infinita, quando se colocam jogadores deste calibre, até o mais novo, o filho do Sérgio, que merecidamente mereceu esta chamada -acima. Para completar, depois de ser recompensado com aquele desvio dentro da pequena área, você conseguiu colher a glória. Foi um sinal do destino, Você vê o garotinho incitando um motim E fique com a glória de como eu amei Sergio… especialmente quando Cooper o levou embora para me colocar no meu lugar e afastar minha adúltera.

Bizzotto-Adani é um casal normal em Rai

Como já aconteceu na Copa do Mundo do Catar Adani in Rai é ​​uma dupla regular com Bizzotto Chegam homenagens ao jornalista nos noticiários e nas redes sociais, obrigado a “submeter-se” ao foco avassalador do seu companheiro aventureiro. É preciso dizer que o futuro de Adani na Rai ainda não foi escrito. Rádio Mercato falou sobre sua mudança para o DAZN, mesmo que fosse intenção de seu empresário Autódromo Jacopo Volpi deveria fazer-lhe uma oferta para confirmar isso.

Os fãs ficaram furiosos após a notícia de Adani

Os comentários seguem nas redes sociais: “Existe um aplicativo que desliga o som quando Adani fala?Depois: “Mas não é possível que ele seja o comentarista normal e não o maluco?” E ainda: “É uma sorte poder assistir aos jogos nos canais alemães para não ouvir o jogador muito pobre e pior do que ele?” o excelente e agora santificado tolerável Bizzotto: Prometa-me que é o suficiente…” E novamente: “Não é mais realizado. “Você não pode assistir aos jogos com esse palhaço.”

Há quem escreva:Adani é realmente o TalibãEle nem parece alguém que jogou futebol. Mas o que deveria ter feito a República Checa, já não é a equipa de 96 ou de 2006, jogou o seu melhor e com as suas armas, e isso também os avisa que a derrota foi certa. “Ele me prometeu com seus constantes discursos sobre meritocracia Ele também quer privar você do prazer de simpatizar com os mais fracos em campo, basta” e depois: “Adani fica feliz com gol marcado pelo menino, filho do pai, que acaba de entrar, o grande Martinez que marcou um gol.” A mudança certa, um gol incrível, destaca Pizzuto. O gol veio de um deslize do zagueiro e um deslize do goleiro, mas não desanimou a lista de antecessores do menino. E mais uma vez: “Pobre Pizzuto”. , um dos poucos profissionais sérios e dispostos.”

Liberado para a web: “Espero vencer Portugal E uma vitória no último segundo por 1 a 0 com um gol inexistente Só para ver o seu comentário.” .” E também: “Não entendi de quem foi o filho que fez o gol”. Não, porque minha promessa não foi compreendida.” “Você é pago para ser comentarista, não para torcedor de Portugal.”

