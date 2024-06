Chegou a hora do seu primeiro mini orçamento Itália Luciano Spalletti depois Derrota para a Espanha em Gelsenkirchen na segunda jornada do Grupo B da Euro 2024após a vitória de retorno Obtido na estreia contra a Albânia. Foi ele quem falou no final da partida contra as Fúrias Vermelhas. Treinador da Azzurra (Quem agora terá que conseguir um ingresso para as oitavas de final No último jogo do grupo contra a Croácia)Interveio Nos microfones da televisão e nas conferências de imprensa: “A Espanha é mais fria que nós”. Releia seu livro Formulações E os dos outros Ansar.

23h59

Itália e Spalletti visam a Croácia: “Isso é o que será necessário”

E acrescentou: “Agora, com a Croácia, precisamos de recuperar e pensar de forma concreta nas condições do campo”. Portanto, após a derrota para a Espanha, o técnico italiano Spalletti falou sobre a próxima partida, a última da Itália no Grupo B e decisiva para a classificação às oitavas de final da Euro 2024. É necessário pelo menos um empate contra os croatas, em Leipzig, na segunda-feira, 24 de maio. Para garantir o segundo lugar (também se classificam os quatro melhores terceiros colocados dos seis grupos).

23h54

De la Fuente gosta da Espanha: “Ninguém é melhor que nós”

“Foi um dia para marcar mais gols, temos que continuar trabalhando de qualquer maneira.”. como O técnico Luis de la Fuente comentou a vitória da Espanha sobre a Itália Para o Euro 2024. “Não há ninguém melhor do que nós, devemos continuar a trabalhar com esta fé”.

23h51

Spalletti: Não sou o homem certo para este tipo de futebol

Depois de conversar com as descobertas exatas da televisão e do rádio Luciano Spalletti respondeu perguntas de jornalistas em coletiva de imprensa: “Todo mundo quer imitar a Espanha, eles jogam um bom futebol há muito tempo, tenho que ser capaz de fazer as pessoas entenderem a importância de jogar de igual para igual, porque se você se colocar lá, você estará lá para o. longo prazo…” como Treinador da seleção nacional após a derrota contra a Espanha Para o Euro 2024. “Precisamos mudar o conceito de equipe e não deixar sempre a bola para os outros, o que não gosto de fazer, não sou cara para esse tipo de futebol, esperava uma tentativa de fazer algo mais. isso nos afetou o fato de termos menos pernas.”ele adicionou. “Eles mereceram vencer, independentemente do resultado, nunca estivemos envolvidos no jogo e só nos últimos 20 minutos conseguimos criar algo para competir com o futebol a este nível.disse Spalletti, que mais tarde admitiu isso “Pelo que vimos tive que mudar alguma coisa, mas a derrota não dependia só disso. É verdade que com quem veio estamos nos adaptando melhor à Espanha”.

23h46

Zaccagni: “Saímos bem do banco”

“Tentamos mudar o impasse da partida e criaram-se as condições para que pudéssemos empatar. Temos que deixar este jogo de lado e pensar no próximo jogo.”. ele disse que O atacante italiano Mattia Zaccagni na Rai Sport depois A derrota da Itália contra a Espanha No segundo dia da fase de grupos do Euro 2024. “Quando o treinador me trouxe ele me disse as coisas de sempre, era hora de mudar o rumo do jogo e eu fiz o que pude. Acho que saímos bem do banco. Com a Croácia espero um jogo difícil como todos. partidas.” A camisa da casa será decidida pelo treinador.”Ele terminou O exterior do Lazio Club.

23h42

Rei Felipe VI elogia Espanha: “Dominamos”

Como o resto dos torcedores espanhóis no estádio Ele não cantou o hinoMas então Felipe VI se alegrou Vitória sobre a Itália na partida da Euro 2024 Válido para o segundo dia do grupo B: “O resultado em termos de gols não corresponde à qualidade do nosso jogo – Ele disse O atual Rei da Espanha comenta a partida Com a mídia de seu país -. Parecia que íamos marcar muitos gols, mas mesmo assim controlamos o campo e a bola. Acredito que esta seleção pode fazer grandes coisas neste Campeonato da Europa. O que digo a La Fuente? Para continuar a fazer o time jogar dessa maneira.”

23h34

Morata brinca sobre seu possível retorno à Itália

“Fizemos um jogo excelente, o resultado não é o que poderia ter sido, mas você tem um dos melhores goleiros do mundo, ele também está jogando e hoje foi muito forte.”. como Alvaro Morata, capitão da Espanhaem entrevista à RaiSport após a partida contra a Itália. “É uma vitória importante para nós e agora vamos descansar – diz Morata – porque teremos que jogar contra a Albânia Por que houve essa lacuna aqui? Itália é sempre Itália, não posso dizer nada porque talvez. estaremos na frente, Itália “Vocês não querem jogar contra nós, mas para nós os Azzurri não são o nosso adversário favorito. Há pessoas de classe mundial em Itália.”. Morata voltará a jogar no Campeonato Italiano? “Se você voltar para a Itália? O ex-jogador da Juve respondeu brincando –. “Com certeza voltarei de férias, é um lugar lindo e é minha segunda casa.”

23h29

Cristante explica o nocaute: “O problema não foi físico”

Se, segundo Spalletti, o “brilho” foi o principal problema da seleção italiana na partida da Euro 2024 que perdeu para a Espanha, então Para Christanti em vez de “O problema não era físico, mas não víamos muito a bola…” Meio-campista da Roma, que participou do segundo tempo e Fale em microfones Ray Radio Porém, no final do jogo, olhe para frente: “No entanto, não há necessidade de desanimar, estamos a competir pela qualificação e o destino está nas nossas mãos. Precisamos de nos preparar o melhor que pudermos para o jogo contra a Croácia, pois estamos habituados a jogar de três em três dias. será capaz de reiniciar esta partida sem qualquer demora.”

23h25

Cambiasso: “Foi isso que Spalletti me pediu”

Ele acrescentou: “A partida foi difícil. Enfrentamos um time grande que se mostrou mais forte que nós. Spalletti me pediu para ajudar o time a driblar. Talvez eu não tenha conseguido fazer isso da maneira certa, mas agora temos que continuar assim. ” calma”. Ele disse isso para Ray SpoorO extremo azul Andrea Cambiasso Após a derrota para a Espanha no segundo dia da fase de grupos do Euro 2024. Agora Croácia: “Isso poderia mudar tudo – O extremo da Juventus concluiu –“Temos que manter a calma e recuperar as energias para fazer um bom jogo.”

23h22

Spalletti admite: Talvez eu tenha cometido um erro

Spalletti falou Para emitir microfones de rádio Após a derrota da Itália contra a Espanha: “Ainda não recuperamos das emoções que definem estes jogos aqui – O treinador Blue disse –. Tentamos mas só por intenção, eles eram mais brilhantes e sempre chegavam primeiro. Você está baixando? Não perdemos a pressão associada a estes jogos. Talvez eu também tenha cometido o erro de sugerir novamente os mesmos onze – Spalletti admitiu –. Esperamos voltar nós mesmos, a partir de amanhã estaremos de volta a campo para nos prepararmos para o jogo contra a Croácia.”

23h19

Morata elogia Donnarumma: “Salvação incrível…”

O autogolo de Calafiore foi essencial para a Espanha vencer a Itália, que ainda apresentava um desempenho inferior em termos de jogo. Portanto, ele não conseguiu registrar Morata, ex-jogador da Juventus e capitão das Fúrias Vermelhas: “Você se arrepende dos gols perdidos? Cometemos alguns erros, mas a verdade é que você tem um campeão como Donnarumma.” Ele disse ao microfone da Sky –. Ele fez uma defesa inacreditável contra Fabian.”

23h15

Donnarumma: “O destino está em nossas mãos com a Croácia…”

Depois de perder para a Espanha “Giggio” Donnarumma também falouautor de muitas defesas decisivas: “Cometemos muitos erros… Ele disse Capitão Itália nos microfones da Rai –Faltou qualidade, mas eles têm bastante e você paga por alguns erros. Agora não temos que nos culpar, mas temos que trabalhar e seguir em frente. O destino está nas nossas mãos e tenho certeza que voltaremos com o resultado contra a Croácia.”

23h13

Spalletti: Queríamos dirigir com Jorginho e Barella

Spalletti se apresentou Também para microfones Sky: “Se você não tem a mesma perna de um time do nível da Espanha, nessa velocidade fica difícil – Ele explica Treinador da Itália após a derrota contra a Espanha –. Não éramos tão arrumados quanto eles, e quando as pernas não funcionam e você não tem a distância certa para aceitar um desafio, até o caráter e o caráter pouco importam.” Agora precisamos seguir em frente Rumo ao desafio contra a CroáciaDecisivo para se classificar para as oitavas de final do Euro 2024: “Como vamos superar esta derrota. Teremos que recuperar e poder pensar bem nas coisas que aconteceram em campo. Talvez pudéssemos ter feito algo diferente a nível tático, mas eles foram mais rápidos e reativos. ” Ao jogar.” O plano de Spalletti Não funcionou: “A escolha foi controlar o jogo e ficar com a bola com o Jorginho e o Barella, que também faz isso bem além das colisões, mas não conseguimos.”

23h02

Spalletti: Espanha e Itália estão muito abaixo do nível

“Eles eram muito mais frescos do que nós – Spalletti disse a Ray Microphones que estava decepcionado com o desempenho da Itália na derrota para a Espanha –Atrasamos muito as leituras. A chave do problema é sempre a mesma: estávamos reagindo mal, flanqueando e voltando aos passes para trás para recuperar posições mais baixas. Eles estavam em melhor situação do que nós e criaram problemas para nós com nossas escolhas. No final, com quatro novos jogadores, ficámos mais fortes, ganhámos mais bolas altas e também criámos oportunidades para empatar. Mas eles eram muito mais fortes que nós.”

22h57

Aguardando as palavras de Spalletti após o jogo Espanha-Itália

Esperar por Frases de Luciano SpallettiO treinador italiano, que em breve falará através de microfones de televisão e em conferência de imprensa para analisar o jogo O segundo dia do segundo grupo do Euro 2024 Perdido em Gelsenkirchen para os Azzurri, para a Espanha.

