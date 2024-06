19 de junho de 2008, a Alemanha venceu por 3-2 e eliminou Portugal de CR7 das quartas-de-final europeias.

para’europeu Em 2008, a Espanha venceu. Mas hoje nos lembramos Alemanha Joachim Low, que foi derrotado por 3 a 2 nas quartas de final em St. Jakob-Park, há exatos 16 anos. Portugal Por Cristiano Ronaldo e Luiz Felipe Scolari. A seleção portuguesa esteve perto de chegar à vantagem através de João Moutinho, que acertou no poste com o joelho, mas foram os alemães que adiantaram-se aos 22 minutos. Schweinsteiger BastianQue chutou para a rede após um hat-trick perfeito entre Lahm, Ballack e Podolski pela esquerda. 4 minutos se passam e Miroslav Klose Ele dobra a cabeça ao desenvolver uma cobrança de falta perfeitamente executada que o deixa sozinho dentro da área. Portugal está à beira do colapso, mas agarra-se ao seu herói para voltar: o sinal de CR7 que passou por Mertesacker, chutou forte e obrigou Lehmann a fazer um milagre. Na recuperação Nuno Gomes Ele é o mais rápido de todos os tempos e reabre a partida aos 40 minutos.

O jogo mudou repentinamente e Ronaldo mais uma vez esteve perto de empatar com um remate que acertou no poste. Depois foi a vez de Deco, no início do segundo tempo, agitar a seleção alemã, que foi defendida pelo árbitro assistente, que percebeu que o meio-campista estava impedido e anulou o gol. O craque entra no lugar de Pepe logo em seguida, mas o zagueiro errou de cabeça e Lehmann voltou a brilhar. Aos 61 minutos, os homens de Loew responderam, colocaram o ponto de exclamação no sucesso e marcaram de cabeça. Michael Balack Após excelente cobrança de falta do habitual Schweinsteiger. Flash é de pouca utilidade Hélder Postiga Com assistência de Nani aos 87 minutos, Portugal está eliminado do Europeu. Abaixo está o placar da partida:

Portugal (4-3-3): Ricardo; Paulo Ferreira, Carvalho, Pepe, Bosingwa; Moutinho (Raul Meireles 31), Petit (Hélder Postiga 73), Deco; Simão, Nuno Gomez (Nani 67), Ronaldo. disponível: Nuno, Rui Patricio, Bruno Alves, Fernando Meira, Hugo Almeida, Miguel, Jorge Ribeiro, Quaresma, Miguel Veloso. ct: Luiz Felipe Scolari

Alemanha (4-2-3-1): Lehman; L, Metzelder, Mertesacker, Friedrich; Hitzlsperger (Borovsky 73), Rolfs; Schweinsteiger (Fritz 83), Ballack, Podolski; Klose (Janssen 89). disponível: Enke, Adler, Westerman, Frings, Gomez, Neuville, Trochowski, Odonkor, Kurani. ct: Hans-Dieter Flick

governar: Peter Freudfeldt (Suécia)

Sinais: 22′ Schweinsteiger (G), 26′ Klose (G), 40′ Nuno Gomez (P), 61′ Ballack (G), Helder Postiga (87′).