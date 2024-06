Horário, cobertura ao vivo e onde assistir tênis ao vivo na TV

Sinner-Struff: transmissão ao vivo

O terceiro grupo

4-3 Tensões: O alemão não sofre nenhuma derrota nas lutas, desta vez a 0.

3-3: Desta vez foi uma rodada complicada para Yannick que se viu em 30-40 (ganhou o primeiro break point), mas saiu do perigo com seu saque e segurou o saque.

3-2 canhões: Não há jogo nesta parte da partida, o saque é servido aos 15 para Struff.

2-2: Outra metade segurada confortavelmente por Yannick.

2-1 Struvé: O culto foi realizado no dia 15 para a língua alemã.

1-1: O serviço religioso foi realizado no dia 30 de Jannik.

1-0 Struve: Jannik vai 0-40 com três retornos excelentes, mas Struff cancela todos os três novamente com o primeiro. Sinner teve mais dois break points para aproveitar a oportunidade, mas mais uma vez o alemão escapou e segurou o saque

Segundo set: Sinner Struff 1-1 (6-2, 6-7)

7-6 esforço: Struff dominou o tiebreak e venceu o segundo set.

6-6 Tensões: Struff mantém um saque impecável e leva a partida para o tie-break.

6-5 pecadores: Sinner pelo menos garante o desempate que encerra o 11º game de um set bastante equilibrado.

5-5 canhões: Uma primeira rodada simples de atendimento para o alemão que mantém contato.

5-4 pecadores: Sinner volta à frente e fecha o nono jogo com uma recuperação após perder por 15-30.

4-4 Tensões: O jogo de serviço de Struff amplia a vantagem novamente, enquanto Jan revida e mantém o placar empatado

4-3 Pecadores: Deveria recorrer às vantagens de Yannick apesar do 40-0 inicial.

3-3 Tensões: Mais três break points para Yannick com Struff se salvando graças ao saque. Com vantagens, o alemão mantém as funções.

3-2 Pecadores: Nova situação para a equipe do Tirol do Sul, que perdia por 0 a 30 pela primeira vez na partida, e o quinto jogo não foi decidido.

2-2 Struff: Struff ainda se destaca na rodada de serviço, e Sinner chega ao break point, mas o alemão resiste e iguala o placar.

2-1 pecador: Tudo está indo bem para Yannick que assume a liderança no saque.

1-1 partida: Com vantagens que permitem ao tenista alemão alcançar a paridade.

1-0 pecador: Azul começa bem no saque e vence o primeiro game.

Primeiro set: Sinner Struff 1-0 (6-2)

6-2 Pecadores: Struff anula dois pontos específicos, mas no terceiro rende-se a Blue, que marca um duplo break decisivo para vencer o primeiro set.

5-2 Pecadores: O pecador completa a ruptura e a prolonga.

4-2 Pecadores: Três break points para Yannick, que não acertou o chute, e o quarto vem a seu favor e chega no primeiro intervalo da partida.

3-2 Pecadores: Tirol do Sul volta à frente e segura o terceiro turno

2-2 Struff: Equilíbrio perfeito, Struff vence a quarta partida

2-1 pecador: A terceira partida vencida por Jannik também corre bem.

1-1 partida: O primeiro giro do alemão na raquete foi excelente e empatou o placar

1-0 pecador: Azul segura o saque e vence a primeira partida.

Tudo está pronto Haley Para a partida entre Yannick Siner E Jan-Lennard Struff. O italiano número 1 do mundo começará a servir.

Sinner-Struff: TV ao vivo e vapor

A partida entre Sinner e Struff, que acontece pelas quartas de final do Campeonato Halle, é a terceira partida agendada na quadra central no dia 21 de junho, a partir aproximadamente às 17h. Será visível exclusivamente ao vivo no Sky Sport Tennis (canal 203), bem como na plataforma Now e no aplicativo SkyGo.

Acompanhe todas as partidas de tênis ao vivo em nosso site

Pecador-Struff, ex

Sinner e Struff se enfrentaram duas vezes em suas carreiras e Blue venceu (2-0) em ambas as ocasiões nesta temporada: Indian Wells e Monte Carlo onde Sinner sempre vence por 2 sets a 0.