Roland Garros, Sinner derrota Gasquet e avança às oitavas de final – Tênis

Jannik Sinner derrotou Richard Gasquet e se classificou para as oitavas de final em Roland Garros. O número dois do mundo derrotou o francês de 37 anos em três sets (6-4, 6-2, 6-4). Na próxima rodada, o Tirol do Sul enfrentará o vencedor entre o suíço Stan Wawrinka e o russo Pavel Kotov.

Aberto da França – Dia 4



Uma lesão no quadril parece uma memória distante. Jannik Sinner em sua segunda partida em Roland Garros convence pela sua preparação física e pelo seu jogo. O italiano venceu Richard Gasquet, ex-tenista profissional e favorito dos fãs, Philippe Chatrier, em três sets. O Barão Vermelho varreu o experiente francês de 37 anos por 6-4, 6-2, 6-4: não houve escapatória para o adversário e para as esperanças dos espectadores que se sentiram ao longo da partida. Embora o centro tenha ficado coberto durante a partida, a quadra molhada devido à chuva que caracterizou o dia não colocou em dificuldade o número 2 do ranking ATP. Um passe errado no terceiro set – uma pausa no início do terceiro – revelou um pouco de cansaço. Carlos Alcaraz, terceiro classificado mundial e também com dificuldades de recuperação de uma lesão no braço, parecia ter mais dificuldades.

O espanhol conseguiu passar com dificuldade a segunda rodada do torneio de Roland Garros contra o holandês Jesper de Jong, uma das raras partidas realizadas no quarto dia do torneio francês, que foi bastante interrompido devido aos maus momentos. condições climáticas que atingiram implacavelmente a capital francesa. Todas as partidas que começaram pela manhã na quadra Simon Mathieu e nas quadras vizinhas foram suspensas ou canceladas à tarde: uma decisão anunciada pela federação local de tênis (FFT), em Ville Lumière agora no terceiro dia de tempestades quase contínuas, fez com que não foi por algumas raras coisas que ocorreram Foi limpo, como anteontem, bem no momento da saída animada de Rafael Nadal do centro de Philippe Chatrier, quando o sol chovia torrencialmente, como uma homenagem secreta da cidade a um de seus amados heróis.

Enquanto isso, ao longo das estradas úmidas de Roland Garros, são recolhidas capas vermelhas com o logotipo do campeonato de Garros, enquanto chapéus de palha são jogados no chão ou nas arquibancadas, encharcados, esperando que a primavera brilhe novamente. Triste ao longo do Sena. Os únicos jogos confirmados hoje são os dos dois estádios principais, Court Philippe Chatrier Central e Suzanne Lenglen, ambos equipados com um impressionante telhado automático à prova de chuva, e Lenglen só está em operação desde este ano. Foi só graças a estas estruturas futurísticas que Alcaraz conseguiu disputar o jogo contra De Jong: um jogo mais difícil do que o esperado, já que o espanhol teve de esperar pelo quarto set para vencer o holandês por 6-3, 6-4, 2 -6, 6-2. O jogador de 21 anos do jogo do El Palmar é um dos poucos finalizados até ao momento. Todas as outras reuniões foram interrompidas ou suspensas. Pela manhã, Stefanos Tsitsipas, 9º colocado na Associação de Tenistas Profissionais, conseguiu encerrar a partida derrotando o alemão Daniel Altmaier por 6-3, 6-2, 6-7, 6-4. No sorteio feminino, apenas duas partidas terminaram, com a americana Sofia Kenin derrotando a francesa Caroline Garcia (6-3, 6-3) e a tunisina Ons Jabeur derrotando a colombiana Maria Camila Osorio (6-3, 1-). 6, 6-3). E enquanto a chuva não para de cair na Porte d’Auteuil, vem à mente a comovente canção “Paris” de Paolo Conte, na qual o cantor e compositor piemontês descreve uma cidade mais triste do que nunca, onde “todos ao redor ‘ é só chuva e França’.”

