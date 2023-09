Napoli, Rudi Garcia se prepara para retornar à Liga dos Campeões em grande estilo

Inscreva-se no Google

De Portugal a Portugal, de Lisboa a Braga. A jornada de Rudi Garcia começa novamente Liga dos CampeõesTrês anos e um mês depois do último jogo de grande prestígio, disputado em Lisboa, frente ao Bayern Munique. No verão de 2020, após o confinamento, a UEFA revolucionou a fase final da competição, com os quartos-de-final, meias-finais e jogos finais disputados em Portugal, onde a infecção estava sob controlo.

Garcia esteve no banco de suplentes do Olympique Lyonnais e nas oitavas de final – a primeira rodada em fevereiro, a outra no início de agosto – conseguiu eliminar a Juventus de Sarri, demitida pelo presidente Agnelli após aquela derrota, apesar de ter vencido a Série Um título. A temporada é claramente atormentada. Em Lisboa, nas quartas de final, o Lyon eliminou o Manchester City, um dos reis da competição, mas depois perdeu por 3 a 1 para o Bayern, que teria vencido a Liga dos Campeões na última partida, que venceu o Paris Saint-Germain. .

Três anos e um mês depois, Rudy prepara-se para regressar à Liga dos Campeões, cuja primeira fase será em Portugal. Justamente porque o resultado da partida de quarta-feira, 20 x Braga Por mais óbvio que possa parecer, isso pode evitar algumas armadilhas inesperadas, para que o técnico mantenha a tensão elevada. É proibido pensar na primeira partida de Maradona, a partida contra o Cartel real Madrid Por Ancelotti em 3 de outubro. Navegando pelo currículo de Garcia, De Laurentiis ficou surpreso com o resultado alcançado com o Lyon, que foi a classificação para as semifinais da Liga dos Campeões de 2020. Talvez porque, e não apenas internamente, continue a acusar Spalletti de ter perdido esta oportunidade na primavera passada.

Em Il Mattino