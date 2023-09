Os detalhes aparecem no assento árabe

Não é um momento fácil para isso Roberto ManciniApós a derrota em sua primeira aparição como técnico da seleção saudita. 3 a 1 contra a Costa Rica em amistoso. A seleção árabe voltou a campo à uma da tarde Rua James Park Newcastle Contra a Coreia do Sul Ex-zagueiro do Napoli Kim. Antes do apito inicial, o novo treinador sorriu para os fotógrafos com olhares pensativos. Mas um detalhe fala por si Itália Não passou despercebido aos torcedores mais atentos.

Arábia Saudita-Coreia do Norte, detalhes de Mancini no banco

Mancini no pulso, no banco Newcastle Com a Arábia Saudita, ele mostra uma pulseira especial, na qual se destaca uma bandeira tricolor muito familiar… Por outro lado, a relação com a Itália, e não apenas com o futebol, não é fácil de romper depois de tantos anos.