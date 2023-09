Itália conclui Europeu com 38 medalhas, 13 das quais de ouro

O Campeonato Europeu de Patinação Artística termina em Ponte di Legno (Brescia) com os programas gratuitos Cadetes e Jeunesse.

E dá tempo de mais uma medalha: a de bronze para a estudante Gianmaria Giacomi. para‘ItáliaAssim ele encerra o evento no coração do Valle Camonica com despojos muito respeitáveis: 38 medalhas, sendo 13 de ouro, 9 de prata e 16 de bronze.

No final deste evento continental, representantes da World Skate Europe, da Federação Italiana de Roller Sports e da organização local da Asd Rosa Camuna Skating manifestaram a sua grande satisfação.

Os alunos estão aqui. A seleção espanhola volta a destacar-se, ocupando o primeiro lugar graças a Johanna Solvas García com 149,10 pontos. Atrás dela ficaram as portuguesas Rita Lourenço Azinheira e Rita Custódio Alfonso, com notas de 126,97 e 124,84, respetivamente. As italianas ficaram em quinto e sétimo lugares: Noemi Biondi com 117,93 e Irene Doria com 109,60. Entre os companheiros masculinos, a Itália conquistou a medalha de bronze graças a Gianmaria Giacomi, que terminou em terceiro com o tempo de 132,69. O ouro foi para a seleção espanhola com Paul Forney Thomas (175,30) e a prata foi para o português João Pedro Cruz com 140,90. Mattia Danesi e Ettore Trento terminaram em sétimo e oitavo com pontuações de 112,22 e 101,20, respectivamente.

Pessoal aqui. A Itália está fora do pódio na categoria juvenil. Matilda Caputo terminou em quarto lugar com 151,93, atrás de Martina Stefani com 136,30. Oitavo com 119,62 Chiara Tigameli. O ouro foi para a portuguesa Madalina Rodriguez Costa (247,97), a prata foi para a espanhola Paola Roman Marti (168,81) e o bronze foi para a sua compatriota Yvette Ashurst Nohales (155,33). Porém, não houve atletas italianos competindo na prova masculina.

“Estou satisfeito com o desempenho dos meninos e com o número de medalhas que chegou a 38 – estou satisfeito Palavras do técnico Fabio Holan – É verdade que estamos a concluir os Europeus com menos medalhas do que em 2022, mas isso também se deve ao facto de na semana passada terem ocorrido deserções do maior número de atletas, dois de individuais e um da União Europeia. Dança solo, quem poderia subir ao palco? Agora já estamos pensando na Copa do Mundo e acho que para italianos como Alessandro Liberatore e a dupla Alessandro Bozzini e Alice Piazzi, este torneio continental tem se mostrado um excelente campo de testes.

Depois siga para as finais da Copa do Mundo que serão realizadas na Colômbia, especificamente em Ibagué, de 19 a 30 de setembro de 2023.

