Horário, canal, transmissão gratuita, transmissão ao vivo, possíveis escalações

Será novamente Itália x Portugal no Campeonato Europeu Sub-19 em Maltadepois de dez dias. Mas desta vez será uma partida digna do título continental; Os homens de Alberto Bollini querem claramente evitar a repetição da vitória por 5-1 do passado dia 6 de Julho, mas certamente chegarão preparados para o encontro.

É um caminho sinuoso para os italianos, que tiveram de trabalhar muito para chegar a este ponto. Após a vitória por 4-0 sobre Malta, veio uma pesada derrota contra Portugal, mas um empate 1-1 com a Polónia permitiu-lhes a qualificação para as meias-finais. A partida contra a Espanha foi emocionante e acabou decidida pelo gol de Luca Libani de fazer o placar de 3 a 2 aos 90 minutos.

No entanto, os problemas são muito menores para a seleção portuguesa, que chegou à fase final do Campeonato da Europa como a melhor equipa atacante e defensiva da competição. Garantiram o primeiro lugar após as duas primeiras vitórias com Bolonha e Azzurra, e avançaram a um ritmo lento frente a Malta, que perdeu apenas por 2-1. Mas nas semifinais, eles voltaram a ter um desempenho ruim, infligindo uma derrota retumbante por 5 a 0 à Noruega.

Este é o calendário completo, programa detalhado, horário de início, programação televisiva e transmissão em direto do Itália-Portugal, final do Campeonato da Europa de Sub-19. futebol. A partida será transmitida ao vivo pela Rai Tre, ao vivo pela Rai Play e UEFA TV, e com texto ao vivo pela OA Sport.

Calendário Ítalo-Português, Final do Europeu Sub-19

Domingo, 16 de julho

21h00 Itália x Portugal – TV ao vivo na Rai Sports

O programa ítalo-português: como ver na TV e ao vivo

Ele vive: Árvore de raios

transmissão ao vivo: RayPlay e UEFA TV.

Roteiro de transmissão ao vivo: Agricultura biológica desportiva.

Itália e Portugal, possível escalação

Itália Sub-19 (4-3-3) – Mastrantonio; Missouri, Delavallee L., Delavallee A., Regonesi; Beselli, Vaticano, Ndour; Alhasa, Esposito, Vignato. CT: Alberto Pollini.

Portugal Sub19 (4-3-3) -Gonzalo Ribeiro; Gonçalo Esteves, Antonio Ribeiro, Gabriel Brás, Martim Márquez; Samuel Justo, Nuno Félix, Gustavo Sá; Hugo Félix, Rodrigo Ribeiro, Carlos Borges. CT: Joaquim Milheiro.

Foto de : La Presse