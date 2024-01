Pioli revoluciona o Milan na Copa da Itália: Jimenez e Xhaka Traore desde o primeiro minuto, possível escalação | primeira página

Com a saída precoce do Milan da Liga dos Campeões na fase de grupos e uma grande diferença para o líder do campeonato, o Inter, a Coppa Itália torna-se uma oportunidade para tentar honrar uma temporada nascida com expectativas diferentes. O último sucesso dos rossoneri na competição nacional remonta a 20 anos, na temporada 2002/2003. O primeiro adversário de Hernandez e seus companheiros será o Cagliari de Ranieri amanhã à noite em San Siro. Pioli está pronto para revolucionar completamente o time titular.

A primeira aparição no programa – A notícia mais importante do plantel diz respeito à primeira aparição de Jiménez desde o primeiro minuto, um extremo esquerdo nascido em 2005 que chegou no verão passado por empréstimo com direito a comprar por 5 milhões de euros ao Real Madrid. Na verdade, o espanhol deveria estrear-se contra o Monza no torneio, mas a lesão de Okafor obrigou Pioli a fazer outro tipo de substituição. A linha defensiva será completada com Simic e Theo no meio, com Calabria na direita, enquanto Miranti defenderá as traves. No meio-campo avançamos em direção à dupla Adli-Reijnders com Romero destacado no meio-campo ofensivo. No ataque ao lado de Jovic, estarão Chukwueze e Xhaka Traoré, que também farão sua estreia desde o primeiro minuto.