Cesena: 26 pessoas de Cesena, Portugal, participarão nos Jogos Olímpicos Mais de 60 anos

A aventura começou para os 26 atletas de Cesena que partiram para Portugal para participar num projeto europeu dedicado à promoção de um estilo de vida saudável entre pessoas com mais de 60 anos.

Promover a atividade física, estilo de vida saudável e alimentação saudável entre pessoas com mais de 60 anos. Este é o objetivo do “In Shared Sport”, um projeto europeu no qual também está envolvido o município de Cesena. Dos 108 cidadãos romenos que se candidataram a esta aventura, 26 foram selecionados e viajaram para Portugal com os conselheiros Luci e Kasturi para participarem nos Olympics4All, os Jogos Olímpicos para maiores de 60 anos. A cerimónia de apresentação de todas as equipas, totalizando 379 atletas que vão competir em 22 modalidades desportivas diferentes, terá lugar na segunda-feira.

“Seis anos atrás – Comentário dos conselheiros Lucchi e Kasturi – Cesena aderiu ao projeto europeu “Sou um desporto partilhado” que visa promover estilos de vida ativos entre pessoas com mais de 60 anos, aproximando-as e motivando-as para o exercício. O projecto, que o nosso município encara como membro de uma parceria composta por organismos e organizações de cinco Estados-Membros da UE, tem entre os seus principais objectivos a divulgação da prática desportiva junto dos segmentos da população menos frequentes no exercício físico (nomeadamente caso dos idosos) e o desenvolvimento de estratégias eficazes para promover estilos de vida. Entre os 108 cidadãos de Cesena que aderiram a esta aventura com entusiasmo e fé – Os conselheiros continuam – 26 jogadores participarão no evento “Olympics4All” organizado pelo município português de Viana do Castelo, que se realizará de amanhã até quarta-feira, 4 de outubro, na cidade portuguesa que será denominada Capital Europeia do Desporto 2023. Desejamos todo o sucesso, confiantes de que representarão a Itália e Cesena da melhor maneira.”

