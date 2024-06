Campeonato da Europa 2024, Grupo F: Portugal – República Checa 2-1

(Adencronos) –

Portugal de Cristiano Ronaldo voltou a vencer por 2-1 sobre a República Checa no seu primeiro jogo no Grupo F do Euro 2024. A República Checa assumiu a liderança aos 62 minutos através de Lukas Provod, mas recuperou aos 69 minutos com um autogolo . Por Ruben Hranac e aos 92 minutos graças a um golo de Francisco Conceição, 18 anos mais novo que Cr7. A primeira parte terminou sem golos, embora a equipa portuguesa tenha jogado bem, controlando o jogo mas perigosa em apenas duas ocasiões, ambas com Cristiano Ronaldo como protagonista. Aos 32 minutos, Cr7 chega na cabeçada de Bruno Fernandes, mas chuta para Stanek com saída rasteira. Vitinha tenta acompanhar de longe, mas o camisa 1 tcheco continua alerta. Aos 46 minutos, Ronaldo voltou a ser o herói da história, com um remate na grande área que foi novamente bloqueado pelo guarda-redes checo. No segundo tempo, a equipe de Martinez ainda foi perigosa, com Dalot primeiro e depois Ronaldo, que marcou aos 58 minutos em cobrança de falta que contornou a barreira, mas acabou nos braços de Stanek. Aos 62 minutos, a República Checa assumiu a liderança de forma surpreendente, através de Provod, que primeiro bateu Diogo Costa na borda. Os portugueses avançaram e felizmente chegaram ao empate aos 69 minutos: o cruzamento de Vitinha foi desviado por Nuno Mendes e a perna de Hranac foi bloqueada por Stanek que rematou para a própria baliza e fez o 1-1. Portugal acredita no sucesso aos 70 minutos e Bernardo Silva volta a desafiar Stanek. Aos 87 minutos, Portugal marcou um gol, mas o grito de alegria ficou preso na garganta depois que a tecnologia do Árbitro Assistente de Vídeo (VAR) anulou o gol de Diogo Jota à queima-roupa por impedimento após acertar a trave de Cr7, que estava em uma posição incorreta. posição. Aos 92 minutos, o gol saiu do jovem Francisco Conceição, recém-entrado. Pedro Neto penetra pela esquerda e cruza para o centro, Hranac intercepta mas não se afasta e prefere a intervenção de Conceição, fazendo o 2-1. —[email protected] (informações da web)