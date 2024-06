Portugal vence a República Tcheca nos acréscimos

O sexto jogo direto entre as duas equipas (o quarto no Europeu), que elevou para 5 a série de vitórias dos ibéricos, não conheceu grandes perturbações, apanhado entre a incapacidade dos portugueses em encontrar uma boa abertura e o sistema checo capaz de impedir as iniciativas dos seus oponentes. Assim, a equipa com menos posse de bola abriu o marcador aos 62 minutos através de Provod, que rematou perfeito de fora da área. A resposta de Portugal, embora não violenta, resultou no empate graças a um infeliz autogolo de Hranac, o terceiro golo da temporada. Nos minutos finais, ambas as equipas tiveram a oportunidade de conquistar os três pontos, e foram os lusitanos que aproveitaram isso, aos 92 minutos, com Conceição, que fez a sua equipa de Leipzig respirar aliviada ao ver o golo de Diogo Jota. Pouco antes de ser cancelado após a postagem de CR7.