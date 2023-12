Fiorentina italiana: “Um jogo excepcional, uma personalidade maravilhosa. Uma taça três quartos cheia.”

análise Vicente ItalianoTreinador da Fiorentina no DAZN após empate com a Roma. “Poderíamos ter causado danos à Roma, mesmo que tivéssemos tido uma segunda parte excepcional. Fizemos tudo o que podíamos para voltar ao jogo. Tivemos muitas situações de golo. É uma pena que pudéssemos ter aproveitado uma equipa da Roma que só estava a pensar. sobre defender.” Sobre mim. Parabéns aos meninos, uma partida extraordinária para esse personagem. Demos a bola para eles marcarem de forma ingênua, poderíamos ter continuado a movimentar a bola e no início do segundo tempo eles fizeram um grande jogo. Tínhamos uma equipe forte pela frente, o campo estava pegando fogo e hoje o copo estava três quartos cheio, estou feliz com o que os meninos fizeram.

Você esperava essa partida?

“A Roma sempre começou forte e nós não aguentamos, eles jogaram como campeões. É preciso caráter para dar a volta por cima, fomos bons em não deixá-los recomeçar e isso nos permitiu controlar o jogo.”

Como está Nico González?

“Ele finalizou a bola, não marcou de cabeça por alguns centímetros e nós recuperamos. Estamos felizes”.

Disputou os confrontos diretos com muita coragem, arrecadando menos do que merecia. Essa pequena lacuna é necessária para chegar a uma xícara cheia?

“Vejo a Fiorentina crescendo mesmo que às vezes giremos no primeiro tempo onde não estamos, continuamos tendo um desempenho de alto nível principalmente contra os grandes times. Temos muitas chances de fazer gols, temos que melhorar na frente do gol.” Você encontrará o caminho certo, enviamos muitos Homens para registro e obviamente a continuidade é necessária para o crescimento e é por isso que nos esforçamos. “Somos uma equipe jovem, temos uma equipe Primavera como o Kayode, que está fazendo ótimas atuações”.

O quarto lugar é o objetivo?

“Nosso objetivo é melhorar o sétimo e o oitavo lugares e temos que buscar o que ganhamos no final do ano com essas atuações. A partir do sétimo lugar é uma meta, estamos fazendo tudo o que podemos para seguir em frente”.

O que ele disse aos jogadores da Roma?

“A entrada do Lukaku foi muito ruim. Não nos entendemos e eu expliquei o que falei para ele. Tudo foi resolvido.”