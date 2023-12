Itália Sub20 desafia Portugal

128 dias depois voltei Itália-Portugal. Quatro meses após a vitória da ItáliaEuropeu Sub-19As duas equipes voltam a se encontrar (desta vez no escalão sub-20). para SassuoloCom a partida começando às 14h (transmissão ao vivo da RaiSport),Itália Em busca da quarta vitória consecutiva na Liga Elite, após… República Tcheco, Polônia E Inglaterra. Para apoiar a equipa de Alberto Pollini, estarão também 1.200 meninas e meninos das escolas de Sassuolo, no regresso da Itália a jogar em… Rico Pela quarta vez: O último precedente foi em novembro passado, no empate em 2 a 1 com a República Tcheca, graças aos gols de Ambrosino e Cassano.

Itália-Portugal Sub20: precedentes

Dez precedentes no nível sob 20 entre Itália E PortugalO saldo é de quatro vitórias dos Azzurrinis, três empates e três sucessos portugueses. A última partida, também válida pela Liga Elite, foi vencida pela Itália por 2 a 1 em setembro de 2022 graças aos gols Cassady E Volpato. para‘Itália Ela se prepara para a partida em Mapei, onde foi recebida esta manhã pelo diretor organizador SassuoloAndrea Fabrice, que transmitiu as saudações da empresa doando para Selos A camisa do time é preta e verde.

Dez “veteranos” do Campeonato da Europa estão entre os convocados

São dez os jogadores convocados da atual seleção Sub-20 que fizeram parte da jornada triunfante de Malta: Goleiros Mastrantonio E PalmisaniDefensores Do vale, cometer erro E Regonesimeio-campistas Amatucci, cansado, Tem um E Ervilhas E o atacante D’Andrea. “Há muitas lembranças que me vêm à mente daquele Campeonato da Europa – apontando para Tem umautor de uma dobradinha na Inglaterra e melhor jogador do Campeonato Europeu Sub-19 -. Portugal quer vingança, mas estamos prontos.”. arranjado lá Alemanhaao derrotar RomêniaEla voltou ao topo: “Estamos disputando um torneio de muito prestígio e temos uma partida muito difícil pela frente contra um adversário com grande habilidade técnica em simples e grande tradição de jogar pelas laterais.” – Pollini explicou –. Temos que ser bons nos duelos, mas nunca desistir: só assim conseguiremos mais um grande resultado como o que tivemos contra a Inglaterra.”

Visita à Ferrari. Pollini: Inspiração para alcançar a excelência

Enquanto aguardam para entrar em campo, os Azzurini visitaram fábricas Ferrari Em Maranello. A equipe e os colaboradores foram recebidos pela Diretora de Comunicação Francesca Montini. Os jogadores de futebol observaram com especial interesse as linhas de montagem, a sede da Scuderia Ferrari e os carros da divisão clássica. Pararam então para admirar o Ferrari 296 GTB, um desportivo berlinetta com motor central traseiro e arquitectura híbrida V6. “A Ferrari representa uma grande herança de tecnologia, experiência e paixão pelo nosso país”, sublinhou. Selos -. Para todos nós, estar aqui é uma inspiração para atingir o mais alto nível de excelência e representar a Itália com o mesmo orgulho que o povo de Maranello.

Itália Sub-20: convocações

Goleiros: Davide Mastrantonio (Monterossi Toccia), Lorenzo Palmisani (Olbia);

Na linha de defesa: Samuel Angori (Pontedera), Giovanni Bonfanti (Atalanta), Alessandro Delavalli (Torino), Alessandro Fontanarosa (Cosenza), Alessandro Marcandali (Reggiana), Filippo Messori (Sassuolo), Iacopo Regonesi (Atalanta), Filippo Terracciano ( Verona). ).

Meio-campistas: Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Giacomo Vaticante (Lecce), Luis Haasa (Juventus), Lorenzo Ignacchetti (Pontedera), Tommaso Milanesi (Ascoli), Nicolo Beselli (Roma), Federico Zucone (Cosenza).

Ataque: Nicolas Bonfanti (Modena), Claudio Cassano (Cittadella), Luigi Cherubini (Roma), Luca D’Andrea (Catanzaro), Daniele Montevago (Gubbio), Antonio Raimondo (Ternana).

Equipe técnica: Alberto Pollini: Auxiliar técnico: Marco Scarpa; Chefe da delegação: Evaristo Beccalosi; Treinador esportivo: Niccolò Varisco; Coordenador da Área de Goleiros Juvenis: Gaetano Petrelli; Treinador de goleiros: Francesco Antonioli; Analista de jogo: Luca Dalmasso; Médicos: Carmelo Babuto, Rafael Iorio, Lorenzo Teca; Fisioterapeutas: Angelo Cartucci, Giuseppe Galli; Nutricionista: Alessio Colli; Secretário: Luca Gatto

Liga de Elite 2023-24: Próximos jogos

Segunda-feira, 20 de novembro

18h: Alemanha – Inglaterra

Terça-feira, 21 de novembro

14h: Itália – Portugal (Sassuolo, ao vivo na RaiSport)

Classificação (jogos disputados entre parênteses): Alemanha (5) 11, Itália (4) 10, Portugal (5) 9, Polónia (4) 7, Noruega (3), Roménia (5) 6, Inglaterra (3) e República . Tcheco (5) 0

Liga de Elite 2023-24: calendário da Itália

Quinta-feira, 21 de março de 2024: Romênia-Itália

Segunda-feira, 25 de março de 2024: Itália-Noruega

As corridas já foram disputadas

Quinta-feira, 7 de setembro

Alemanha-Itália 1-1

Roménia – República Checa 2-0

Sexta-feira, 8 de setembro

Polónia – Portugal 4-0

Segunda-feira, 11 de setembro

Polónia – Alemanha 1-1

República Checa – Itália 0-1

Terça-feira, 12 de setembro

Portugal – Roménia 2-1

Quinta-feira, 12 de outubro

Roménia-Inglaterra 2-0

Noruega – República Tcheca 2-1

Sexta-feira, 13 de outubro

Portugal – Alemanha 1-2

Itália – Polónia 1-0

Segunda-feira, 16 de outubro

Noruega – Roménia 5-0

Terça-feira, 17 de outubro

Alemanha-República Checa 4-2

Inglaterra – Portugal 1-2

Quinta-feira, 16 de novembro

Inglaterra – Itália 0-3

Sexta-feira, 17 de novembro

Portugal – Noruega 2-1

Roménia – Alemanha 0-1

República Checa – Polónia 0-1