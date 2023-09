Rugby – Copa do Mundo de Rugby 2023 Começamos com força: prévia da França

Um desafio clássico entre Blues e All Blacks dá início à 10ª edição da Copa do Mundo de Rugby. Início hoje às 21h15

O confronto será direto entre França e Nova Zelândia pela Copa do Mundo de Rugby de 2023. A partida que abre a décima edição da Copa do Mundo de Rugby é imediatamente uma grande partida entre o time da casa, os Blues, em busca do primeiro título mundial em sua categoria. história e os All Blacks. , que já ganhou três Copas do Mundo.

O que também teria sido uma final, e já aconteceu diversas vezes na Copa do Mundo, será disputado imediatamente, já que essas duas seleções estão no mesmo grupo, o Grupo A. É um confronto que também interessa à Itália: os Azzurri de facto. Uruguai e Namíbia juntos compõem este primeiro grupo.

Leia também: Copa do Mundo de Rugby 2023, onde e quando você pode assistir França x Nova Zelândia na TV e transmissão ao vivo

É um jogo com muito a dizer: antes de mais nada, é claro o percurso das duas seleções no Mundial de Rugby, sendo provável que França e Nova Zelândia ocupem os dois primeiros lugares do Grupo A, o que permite a qualificação para a quartas de final. Mas ser primeiro ou segundo pode mudar muita coisa.

O Grupo A enfrentará o Grupo B na próxima fase: o primeiro de um grupo desafiará o segundo do outro grupo e vice-versa. Do Grupo B, é provável que surjam dois entre Irlanda, África do Sul e Escócia. Todas as seleções são muito fortes, mas enfrentar uma ou outra pode fazer a diferença. Quem vencer esta noite provavelmente terminará em primeiro lugar no grupo.

Depois, há os acontecimentos históricos: França e All Blacks se enfrentaram em duas finais de Copa do Mundo, em 1987 e 2011. Ambas as vezes a partida foi disputada na Nova Zelândia, e ambas as vezes o time da casa venceu. Ganhar a Copa do Mundo de Rugby tem sido até agora um tabu para os Blues, mas eles são os vencedores no último encontro entre as duas equipes.

Leia também: Copa do Mundo de Rugby, França – Nova Zelândia É sempre uma partida especial

A última partida entre França e Nova Zelândia foi disputada em Paris há dois anos, em 2021. Uma partida em que os Blues sempre se mantiveram por cima: já no final do primeiro tempo estavam 24-6, não permitindo que seus adversários nem um objetivo. No segundo tempo, os All Blacks quase conseguiram se recuperar, até que a tentativa de interceptação de Penaud fez um avanço crucial. No final, a partida terminou com placar de 40 a 25 para a França.

França – All Blacks: Galtee e Foster escolhidos para a abertura da Copa do Mundo de Rúgbi de 2023

Benaud estará presente desde o primeiro minuto novamente esta noite, formando um triângulo estendido com o outro extremo, Villiers, e o lateral Ramos. No entanto, o meio-campo ofensivo da França terá de prescindir de alguns nomes de destaque, como Ntamack e Dante. Felizmente para ele, o técnico Fabian Galti pode contar com duas substituições igualmente talentosas: Jalibert no volante e Movana no primeiro lugar, ao lado de Fico. Porém, a estrela da França é outra: o scrum e capitão Dupont, considerado por muitos o melhor jogador de todos os tempos.

Por outro lado, o técnico da Nova Zelândia, Ian Foster, responde com outro meio-campista de primeira linha. Smith tem sido um dos melhores jogadores nº 9 da última década e, como seu homólogo nos Alpes, é o centro do ataque ofensivo dos All Blacks. Ao lado de Mounga está um meio-campista com nível e experiência impressionantes. O triângulo alargado é o melhor à disposição de Foster (com Tilea, Jordan e Boden Barrett), que teve que substituir Jordy Barrett: em seu lugar está Leinert Brown para compensar o par de posições com Ewan.

Mas é entre os atacantes que a partida poderá ser decidida. O desempenho dos oito melhores homens da Nova Zelândia na partida-teste final contra a África do Sul foi decididamente inadequado: o toque preto não funcionou muito bem, os Springboks dominaram e os All Blacks foram os constantes faltantes, com cartas diferentes. sofrer. Não é por acaso que Foster optou por fazer três alterações no seu scrum pack desde a derrota em Twickenham. Nepo Laulala substitui Tyrell Lomax, Cody Taylor substitui Dan Coles e Dalton Papalii substitui Luke Jacobson.

A França pode contar com um pacote avançado que poderá colocar a Nova Zelândia numa posição difícil, mas Galthie também foi forçada a fazer algumas mudanças. Na verdade, Willemse e Baille não estão disponíveis: o treinador substituiu-os por Woki e Wardi respetivamente, ambos já testados durante o verão e prontos para jogar desde o primeiro minuto. De resto, não há novidades no pelotão transalpino, que inclui todos os titulares principais, exceto Gross, que se manteve no banco.

E por falar nos jogadores que têm à disposição, ambos os treinadores optaram pelo plano que conta com 5 avançados e 3 laterais. A sede da Nova Zelândia consiste em Taukei’aho, Tuungafasi, Newell, Vaa’i, Jacobson, Christie, Havili e Fainga’anuku. A França tem Mufaka, Aldiguirre, Toffenois, Boudhint, Loko, Vincent e Jamnet prontos para entrar, disse Gross.

Copa do Mundo de Rugby de 2023: escalação oficial França x Nova Zelândia

França: 15 Thomas Ramos, 14 Damien Benaud, 13 Gael Fico, 12 Yoram Moifana, 11 Gabin Villiers, 10 Mathieu Galibier, 9 Antoine Dupont (c), 8 Gregory Aldrete, 7 Charles Olivon, 6 François Croce, 5 Thibaut Flamente, 4 Cameron . Acordei, 3 Owiny Atunio, 2 Julian Marchand, 1 Reda Wardi

disponível16 Beto Mufaka, 17 Jean-Baptiste Gros, 18 Dorian Aldghiri, 19 Romain Tauvifenois, 20 Paul Boudhent, 21 Maxime Lokou, 22 Arthur Vincent, 23 Melvin Jaminette.

Nova Zelândia: 15 Bowden Barrett, 14 Will Jordan, 13 Rico Iwani, 12 Anton Lennert-Brown, 11 Mark Tilea, 10 Richie Monga, 9 Aaron Smith, 8 Ardi Savea, 7 Sam Kane (c), 6 Dalton Babali, 5 Scott Barrett, 4 Sam Whitlock, 3 Nebo Lallola, 2 Cody Taylor, 1 Ethan De Groot

disponível16: Samisoni Taukiaho, 17 Ova Tongfasi, 18 Fletcher Newell, 19 Topo Faye, 20 Luke Jacobson, 21 Finlay Christie, 22 David Haveli, 23 Lester Vengaanuku.

onrugby.it © Todos os direitos reservados