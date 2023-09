Letônia-Itália Sub-21, seleções de Nunziata: capitão Pirola

Roma – A primeira volta de Carmine Nunziata no comandoMenores de 21 anos Hoje jogamos em Jurmala (16h Italianoao vivo na Rai2) que é Letônia-Itália, A primeira aparição dos italianos no Grupo A Das eliminatórias Campeonato Europeu 2025 Na Eslováquia: Em casa a seleção de Basov, que é a única equipa com San Marino a disputar um jogo em que venceu por 2-0, e agora está claro que está no topo da classificação. O vice-técnico do campeão mundial sub-20, promovido com a saída de Paolo Nicolato, terá que lidar com a condição atlética e algumas enfermidades para se pesar bem ao longo das duas partidas: hoje e na próxima terça-feira, na Turquia. “O feedback daqueles dias de trabalho foi definitivamente bom, e eu já conhecia muitos caras – palavras de Nunziata – À luz do jogo teremos que avaliar principalmente Toricchia, Baldance e Meriti que apresentam alguns problemas. No início da temporada, o nível não pode ser perfeito”.

O técnico Nunziata busca encontrar novos equilíbrios

Teremos de criar a combinação certa entre aqueles que permanecem do antigo período de dois anos e aqueles que vieram de há menos de 20 anos. “Absolutamente sim. Entretanto resolvi a reserva.” Capitão: Será Pirola, é um jogador importante e experiente. Peço aos meninos que formem um time e joguem com a intensidade certa. Será difícil ver tudo de uma vez, mas com uma boa atuação o resultado provavelmente chegará. Temos que começar a vencer.”

As escolhas de Nunziata

Letônia? “Uma boa equipa com bons jogadores. Não há concorrentes fáceis no cenário internacional.” Será 4-3-1-2 Quanto aos azzurri: Meriti (Fabian também está ausente no meio-campo) provavelmente será utilizado atrás de Colombo e Oristanio, enquanto Baldance e Toricchia deverão ser mantidos (o primeiro provavelmente ficará no banco, o último (certamente não). Entre postes deslanchaCittadini e Pirola estarão no meio-campo, com Zanotti (ou Kayode) e Ruggeri na lateral. No meio-campo: Fazzini (no lugar de Prati), Boeuf e Cassady.

Marinelli cumprimenta a seleção Sub-20

O novo ciclo recomeça sem figura histórica: saiu (para se dedicar mais à “sua” Pescara) Vincenzo MarinelliO presidente, que o recebeu com uma mensagem emocionada, encerrou sua mensagem Trinta anos de experiência Como gerente de instalações da seleção sub-21 com Ele ganhou quatro Campeonatos Europeus e um bronze olímpico.