Medalha de ouro mundial Cuadrilla na prova de 800 metros em Doha

Super Quadrilha. Depois de 51 anos, os 800 são novamente italianos. É uma estreia dourada impressionante na Copa do Mundo em Doha. Uma vitória na última tacada, aproximando-se do recorde italiano de 8'14'99 de 2019, quando em Gwangju rendeu-se apenas à americana Katie Ledecky. A romena de Anyin, de 25 anos, disputa uma das mais belas finais do Campeonato Mundial. Ela elevou seus títulos mundiais para três: uma dobradinha na mesma edição (depois do ouro nos 1.500 metros), dirigida por ninguém menos que Federica Pellegrini.

Simona Mágica

Como nadar e administrar a prova dos 800 metros, que a Itália venceu apenas em 1973, em Belgrado, com o recorde mundial estabelecido por Novella Calligaris. Nos 100m, Simona lidera por 1'00'21 (quinto) sobre Feiweather (58'93) e Goss (59'35): ela tem 1'42 de diferença para a medalha de ouro. Nos 200m, ela correu 2m02m51 e terminou em terceiro. Nos 300 metros a margem era de 1m27, e a meio da prova teve que começar a ganhar ritmo e terminou em terceiro com o tempo de 4m07m64 (55 centésimos). . Ela está acompanhando seus rivais: nos 500 metros, ela é a segunda com 5'10″64 atrás do líder Goss. Nos 600 metros, ela está apenas 8 centésimos atrás da alemã, com a neozelandesa bem atrás. É uma cabeça – frente a frente com os adversários. Berliner, os dois estão se observando, olhando um para o outro, dando golpe após golpe, e na verdade a 700 metros a diferença permanece em 7 centésimos. A ultrapassagem é apenas por toque , quando realmente importa. Uma vitória impressionante em 8' 17″ 44, contra 9 centésimos de Gose, bronze em Fairweather em 4″ 82, e quarto para outra neozelandesa Eve Thomas em 7″ 42″.