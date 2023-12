Superbike, Portugal GP 2023: programa, horários, TV, transmissão ao vivo. Calendário 29 de setembro a 1º de outubro

O Campeonato Mundial de Superbike de 2023 está pronto para eleger seu campeão. Com o Aragon Tour decolando, ele está pronto para levantar a cortina neste fim de semana Grande Prémio de Portugala décima primeira e penúltima rodada do campeonato dedicada às motocicletas de produção.

Regressamos de um fim-de-semana muito importante que começou com uma queda desastrosa para o titular da equipa Ducati que, no entanto, conseguiu compensar com favores. Alvaro Bautista lidera agora com 504 pontos, contra 457 de Toprak Razcatlioglu. A margem após a vitória do espanhol nas eliminatórias de domingo voltou a 47 pontos

O tour português acontecerá na pista de Portimão, com seu design único, subidas, descidas e curvas incríveis. Enquanto aguarda a última partida em Jerez de la Frontera, no final de outubro, Álvaro Bautista tentará fechar as contas mais cedo. Toprak Razcatlioglu é obrigado a dar tudo o que pode e torcer por mais um erro do espanhol. Emoções não faltarão. Será um grande espectáculo em Portugal!

O fim de semana do Grande Prémio de Portugal será transmitido ao vivo pela Sky Sports através do Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201), conforme programado. As três eliminatórias serão visíveis ao vivo na TV8 (125 na Sky e 8 dgt). Você pode acompanhar ao vivo no NOW e no SkyGO, enquanto a OA Sport trará cobertura ao vivo e escrita das corridas e percursos mais importantes.

PROGRAMA GP DE SUPERBIKE PORTUGAL 2023

Sexta-feira, 29 de setembro

11h30-12h15 Treinamento gratuito 1

16h00 – 16h45 Treinamento gratuito 2

Sábado, 30 de setembro

10h00-10h30 Treinamento gratuito 3

12h10-12h25 Superbowl

15h00 Corrida 1

Domingo, 1º de outubro

10h00 às 10h15 para aquecimento

12h Corrida do Super Bowl

15h00 Corrida 2

Foto: Valerio Origo